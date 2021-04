Regreso a la nueva normalidad con inteligencia artificial empresarial multicloud mediante la virtualización de datos

Finalmente, Denodo resaltó que la IA empresarial, la arquitectura multicloud y la virtualización de datos, no forman un marco conceptual, sino una combinación probada que muchas organizaciones modernas están aprovechando en sus transformaciones digitales, llegando más allá de “los negocios habituales”. La virtualización de datos es el enlace entre los otros dos componentes críticos, mostrando al mismo tiempo, que la transformación digital no se trata solo de tecnología, sino de usar la tecnología de la manera inteligente para un cambio intensivo de las actividades empresariales y organizativas, cuyo principal objetivo es la optimización de los procesos de negocio.

Después de más de un año de la pandemia, las economías comienzan a recuperarse, pero no debemos pensar en volver a “los negocios como siempre”, ya que el mundo ha cambiado y gracias arquitecturas híbridas y multicloud mediante la virtualización de datos, se puede visualizar el regreso a los negocios con Inteligencia Artificial (IA) empresarial, así lo consideró Denodo.

