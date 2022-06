Retos y tendencias de la ciberseguridad en América Latina

La hiperconectividad que vive la humanidad durante la última década está transformado la manera de cómo las personas interactúan con su entorno. La adopción tecnológica y la digitalización de los servicios ha llevado al usuario a incorporar en su vida cotidiana el trabajo remoto, la educación a distancia, trámites gubernamentales en línea, consultas médicas online o compras por Internet.

El resultado de esta transición no sólo ha llevado a contar con cerca de 5 mil millones de usuarios de Internet en todo el mundo, aproximadamente 62.5% de la población mundial, sino también a un extraordinario aumento de la superficie de ataques cibernéticos. Sólo en América Latina este tipo de actos aumentaron un 24% el año pasado con más de 173 mil intentos de infección a dispositivos móviles, casi 20 ataques por hora, de acuerdo con el informe Panorama de Amenazas en América Latina 2021.

La situación en México es particularmente inquietante, pues durante el primer trimestre de 2022 se registraron en el país más de 223 mil ataques cibernéticos contra empresas, bancos, universidades e instituciones públicas, según datos de la Guardia Nacional.

En el mismo periodo de tiempo, la corporación federal ha realizado más de 5 mil 800 investigaciones por delitos cibernéticos, tales como amenazas, fraude, trata de personas y posesión o distribución de pornografía infantil.

En este sentido, el reporte anual The State of Ransomware 2022, revela que el 66% de las compañías a nivel global fueron víctimas de ransomware (secuestro de datos) en 2021, cifra considerablemente mayor al 37% reportado en 2020. Dicho informe subraya que las empresas en la región incluso rebasan el promedio. Además, destaca el caso de México, donde el 74% de las empresas admiten haber sido vulneradas en el año, mientras que un 17% indica que si bien no han sido transgredidas cibernéticamente previamente, esperan serlo este año.

“La adopción de la nube se disparó y la transformación digital se convirtió en una obligación empresarial. No importa el mercado o tamaño de las compañías, todas están enfrentando los retos de una transición tecnológica sin precedentes, lo cual obliga a digitalizar sus procesos”, explica Christian Patiño, CEO y Co-Founder de Coderhouse, la plataforma de aprendizaje en línea y en vivo para el desarrollo de las habilidades digitales más demandadas de la actualidad.

“Con esta ultra digitalización, aumentan los riesgos de sufrir algún ataque cibernético sensible para nuestra empresa, por lo que ante el incremento de las amenazas se requieren herramientas de prevención y profesionales con habilidades en ciberseguridad, criptografía y cifrado para contrarrestar estos ataques y los riesgos puedan disminuir”, añade Patiño.

Experto en ciberseguridad, una de las profesiones más demandadas en los próximos años

Los ataques cibernéticos contra servicios públicos, la pérdida de datos y las redes comprometidas cada vez son más frecuentes. La ciberseguridad se ha convertido en una prioridad para los gobiernos y empresas de todo el planeta, ya que proteger la información a través de Internet, y los sistemas y las redes informáticas de los hackers, es vital para el funcionamiento y la estabilidad de las instituciones.

Estos ciberataques son delitos informáticos como el robo de identidad y el fraude, además del espionaje económico y hasta militar. Por ello las acciones para detenerlos son cada vez más urgentes y la alta especialización en tecnologías de protección de usuarios son cada vez más demandadas. Y es que las ciberamenazas siguen desarrollándose a un ritmo acelerado.

Actualmente, la posibilidad de sufrir un ataque cibernético es uno de los mayores temores de las empresas en todo el mundo.

Un estudio del ISC indica que en 2022 se necesitarán más de 1.8 millones de expertos en ciberseguridad a nivel mundial.

De acuerdo con datos de Randstad, uno de los perfiles tecnológicos que marcarán tendencia en 2022 es el de experto en ciberseguridad, además de los analistas de datos, desarrolladores de tecnología devops, arquitectos y administradores de tecnologías en la nube y los desarrolladores full stack.

“Un experto en ciberseguridad es una de las posiciones vitales para el crecimiento y consolidación de una empresa, ya que requieren protegerse ante el enorme volumen de transacciones y acciones digitales que generan a diario. No por nada, este perfil ya era una profesión en auge antes del confinamiento, pero con la adopción digital que viven todos los servicios, su demanda se ha disparado. Contar con herramientas para contrarrestar el ciberdelito son altamente valorados por las instituciones. Por eso es fundamental prepararnos constantemente con cursos y actualizaciones para enfrentar las ciberamenazas en una sociedad cada vez más digitalizada ”, concluye Patiño.