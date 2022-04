SAP cumple 50 años en medio de una encrucijada

SAP hizo historia en el software alemán, pero ahora la empresa se enfrenta a una serie de nuevos desafíos. El joven equipo directivo en torno al CEO Christian Klein tiene que demostrar su valía.

En estos días, la ciudad de Walldorf no está realmente de humor para celebrar, a pesar de que los gerentes de SAP, que tiene su sede allí, tienen todas las razones para hacerlo. Después de todo, el gigante del software puede recordar 50 años de exitosa historia empresarial.

El 1 de abril de 1972, cinco ex empleados de IBM: Claus Wellenreuther, Hans-Werner Hector, Klaus Tschira, Dietmar Hopp y Hasso Plattner, lanzaron SAP Systemanalyse und Programmentwicklung GbR. Se colocó la primera piedra del mayor y más exitoso fabricante de software europeo.

Medio siglo es una eternidad en el negocio de TI y software, que por lo demás se mueve rápidamente. Las nuevas tecnologías pueden barrer a los proveedores establecidos del mercado de la noche a la mañana y permitir que nuevos jugadores crezcan meteóricamente. SAP ha capeado todos los cambios y tormentas del mercado y se ha mantenido firme hasta el día de hoy. Como resultado, el fabricante de software alemán juega en la liga principal de los proveedores globales de TI e incluso puede mirar hacia atrás con una historia más larga que los gigantes del software Microsoft (fundado en 1975) y Oracle (1977).

Por lo tanto, la compañía debería estar de humor para la fiesta por su 50 cumpleaños. Sin embargo, la actual crisis global está frenando las celebraciones de SAP, particularmente desde que la compañía de software se vio rápidamente atrapada en la vorágine de la guerra tras el ataque de Rusia a la vecina Ucrania, que violó el derecho internacional. El pedido de ayuda del gobierno ucraniano, encabezado por el presidente Volodymyr Zelensky, también se dirigió a los principales fabricantes de software del mundo, incluido SAP. Ucrania hizo un llamado urgente a Microsoft, Oracle, SAP y otros para que dejen de hacer negocios en Rusia y, por lo tanto, dejen de apoyar la maquinaria de guerra del presidente ruso Vladimir Putin.

La apelación se encontró con una audiencia comprensiva en SAP. El director ejecutivo, Christian Klein, condenó enérgicamente el asalto ruso: “Un acto tan inhumano e injustificado como este es un ataque a la democracia y la humanidad”, afirmó a principios de marzo. “Sus consecuencias nos afectan a todos”. Klein subrayó la importancia de las sanciones económicas contra Rusia. “Estamos en constante intercambio con los gobiernos de todo el mundo, tenemos plena confianza en su orientación y apoyamos plenamente las acciones tomadas hasta el momento. Estamos deteniendo los negocios en Rusia y Bielorrusia alineados con las sanciones y, además, deteniendo todas las ventas de servicios y productos de SAP en Rusia”.

Sin embargo, el liderazgo en Walldorf también parecía algo abrumado por la situación de guerra y la publicidad que estaba generando. Los teléfonos no dejaban de sonar después de que Zelensky se acercó directamente a SAP, informan los expertos.

Surgieron discusiones sobre hasta dónde deberían llegar las consecuencias. ¿Cerrar la nube de SAP allí? ¿Qué pasa con las instalaciones como hospitales o fabricantes de medicamentos en Rusia que ejecutan software SAP? Aparentemente, trazar una línea clara aquí fue difícil para la administración de SAP. Pero en vista de las acciones del ejército ruso, la presión iba en aumento. Es por eso que SAP intensificó su juego una vez más y anunció a fines de marzo que también descontinuaría sus operaciones en la nube en Rusia.

El proveedor de software también anunció que continuaría apoyando al gobierno ucraniano y a las organizaciones de ayuda con sus propios productos. Además, SAP ya ha recaudado más de 3 millones de euros en donaciones. Más de 4,000 empleados de SAP han ofrecido alojamiento y otro tipo de asistencia a los refugiados de Ucrania. SAP también planea proporcionar espacio de oficinas para almacenar donaciones como medicinas y alimentos. “Estamos unidos junto a la comunidad mundial en todos los esfuerzos para poner fin a esta guerra injusta en Ucrania, y continuamos haciendo todo lo posible para restaurar la paz”, es el claro mensaje de Walldorf.

Incertidumbre económica

Sin embargo, esto puede llevar tiempo. Inicialmente, es probable que la incertidumbre económica dé forma a los negocios futuros. Los indicadores que incluyen el índice de clima empresarial de Alemania, la confianza del consumidor y las previsiones de expertos económicos sobre las perspectivas de crecimiento en ese país y en todo el mundo son pesimistas. La explosión de los precios de la energía, las cadenas de suministro repetidamente interrumpidas (como es el caso actual debido al cierre de COVID-19 en la metrópolis china de Shanghái) y el colapso de los mercados están causando preocupación, y no sólo para la administración de SAP.

El negocio de la empresa con sede en Walldorf sigue siendo estable, a pesar de que las tasas de crecimiento han sido bastante escasas recientemente. El año pasado, el fabricante ingresó unos 27,800 2millones de euros (alrededor de 32,000 millones de dólares estadounidenses) y registró una ganancia de 5,400 millones de euros; ambas cifras representan un aumento de sólo el 2% en comparación con el resultado del año anterior. Otros fabricantes de software, como Microsoft, Salesforce y ServiceNow, registraron un crecimiento de dos dígitos.

Así que ciertamente hay muchas razones para encontrar fallas en estas cifras. Sin embargo, no debe olvidarse que SAP tiene una historia de crecimiento sin precedentes que contar a lo largo de las décadas. Las únicas interrupciones se produjeron durante las crisis mundiales: en 2003 tras el estallido de la burbuja de las puntocom (una caída del 5.2% en las ventas), en 2009 durante la crisis económica mundial que siguió a la quiebra de Lehman (una caída del 8.5%) y en 2020, el primer año de la pandemia de COVID-19 (una caída de solo el 1.1%).

Desde 2000, los ingresos anuales de SAP se han más que cuadruplicado. Las ganancias incluso aumentaron por un factor de nueve durante este período. El número de empleados se ha disparado de poco más de 24,000 a más de 107,000. En Europa y Alemania, ningún otro fabricante de software puede competir con SAP. El número dos en Alemania, Software AG, ha estado intentando durante años finalmente romper la marca mágica de mil millones de euros en ventas anuales, hasta ahora sin éxito. La entrada de Silver Lake como uno de sus inversores a finales de 2021 debería dar ahora a la empresa con sede en Darmstadt el impulso necesario.

Incluso extendiendo la comparación a Europa, los siguientes mayores fabricantes de software no están ni cerca de SAP. La francesa Dassault Systèmes logró recientemente ventas anuales de poco menos de 4,900 millones de euros, mientras que la británica Sage Group alcanzó alrededor de 1,850 millones de libras esterlinas (alrededor de 2,500 millones de dólares).

Asimismo, el fabricante de software más grande del mundo, Microsoft, generó ingresos de alrededor de 168 mil millones en el año fiscal 2021, que finalizó a mediados del año pasado. El archirrival de SAP, Oracle, logró recientemente unos ingresos anuales de poco más de 40,000 millones de dólares.

Cambio estructural

No obstante estas cifras, toda la industria del software experimenta un profundo cambio estructural. La nube y los modelos de suscripción basados ​​en el uso asociados están reemplazando gradualmente el negocio clásico de mantenimiento de licencias. El jefe de Oracle, Larry Ellison, se jactó hace varios años de que podía lograr un margen de beneficio de más del 80% sólo con el mantenimiento del software. Esto no fue bien recibido por muchos clientes de Oracle, que tenían que pagar grandes sumas a la empresa año tras año por el mantenimiento y desarrollo de sus soluciones de software.

Con el paradigma de la nube, otros jugadores se están preparando para reorganizar las cartas en el mercado global de software empresarial. Un grupo de proveedores de software que han crecido con la nube y no soportan cargas heredadas están desafiando a los titulares. Estos incluyen compañías como Workday con su software comercial en la nube, el especialista en flujo de trabajo ServiceNow y Salesforce, que comenzó como un proveedor de CRM y realmente molestó a los antiguos gigantes del software con su eslogan sin software. Salesforce también ha tenido éxito: ha crecido a un ritmo sin precedentes en los últimos años y durante mucho tiempo ha estado respirando en el cuello de SAP. Actualmente tiene como objetivo unas ventas anuales de 32,000 millones de dólares. SAP quiere alcanzar ingresos por 29,500 millones de euros en 2022.

SAP todavía está luchando con el cambio a la nube, a pesar de que el tema ha estado en la agenda de la empresa de software alemana durante casi dos décadas.

Incluso los comienzos fueron complicados. Después del cambio de milenio, quedó claro que el software tendría que estructurarse de manera diferente en el futuro. Debía ser modular, una nueva generación de aplicaciones empresariales, flexible y utilizable a través de Internet, basado en el nuevo concepto de arquitecturas orientadas a servicios (SOA).

SAP lanzó un proyecto gigantesco, con Shai Agassi y Peter Zencke a la cabeza. La industria pronto se llenó de especulaciones sobre el Proyecto Viena y el nuevo producto A1S. A veces se decía que era un software para pymes, luego un kit de construcción modular para todo el portafolio de SAP. Al final, hubo mucha confusión. Las disputas entre el veterano gerente de SAP, Zencke, y el joven Agassi, que se había unido a SAP con la adquisición de la startup de software israelí TopTier y que ascendió rápidamente en la jerarquía bajo el ala del cofundador Hasso Plattner, desbarataron todo el proyecto. Los plazos y los costos se salieron de control.

Como resultado de estos experimentos, SAP presentó Business ByDesign en 2007, un paquete ERP bajo demanda estandarizado dirigido principalmente a pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, las dificultades técnicas y los problemas de rendimiento aseguraron que el software nunca llegara a despegar. Se dice que SAP ha desperdiciado miles de millones en el desarrollo. En 2013, la empresa finalmente anunció que realinearía sus recursos de desarrollo. Business ByDesign desapareció en el olvido. El primer intento de nube había fallado.

SAP ahora reunió todos sus recursos para su nuevo producto insignia, la base de datos en memoria HANA, que se establecería como la nueva base para todo el mundo del software de la empresa en los próximos años. Anteriormente, las instalaciones de ERP de SAP siempre requerían un sistema de base de datos externo, principalmente Oracle o DB2 de IBM, para disgusto de Plattner. Ahora, el grupo de software pudo contrarrestar esto con su propio producto poderoso y puso fin a esta dependencia. También sentó las bases para la nueva suite de productos basada en la nube, S/4HANA, que se presentó a los clientes a principios de 2015 como sucesora de la popular Business Suite.

Punto de inflexion

La crisis financiera mundial que siguió a la quiebra de Lehman y los primeros intentos para “caminar en la nube” marcaron un punto de inflexión para SAP. En las primeras décadas, el desarrollo de productos y gestión se desarrolló de manera tranquila y ordenada. La década de 1980 estuvo marcada por la generación de software R/2 diseñada para mainframes, seguida por el sistema cliente-servidor R/3 que dominó la década de 1990.

En todos esos años, los fundadores mantuvieron un firme control sobre el timón: Dietmar Hopp como director ejecutivo de 1988 a 1997, seguido de un año de transición con un liderazgo dual hasta que finalmente Hasso Plattner tomó el timón. Inmediatamente trajo a su protegido Henning Kagermann al equipo de liderazgo y mantuvo el control hasta 2003. Después de la jubilación de Plattner al Consejo de Supervisión, Kagermann dirigió SAP hasta 2009, brevemente junto con su sucesor designado, el exjefe de ventas, Leo Apotheker.

La entrega a Apotheker marcó el comienzo de tiempos turbulentos en Walldorf, cuyas réplicas todavía se pueden sentir hoy. El nuevo CEO de SAP aumentó las tarifas de mantenimiento prácticamente de la noche a la mañana, lo que provocó una revuelta de clientes que finalmente le costó el puesto más alto en SAP después de menos de un año. Tras él, dos gerentes de fuera de Alemania tomaron el timón por primera vez: el extrovertido especialista en marketing estadounidense Bill McDermott y el tranquilo experto en tecnología danés Jim Hagemann Snabe.

Con McDermott, quien se convirtió en el único CEO de SAP en 2014 después de que Snabe renunció, la estrategia de la nube cambió: el estadounidense hurgó en sus bolsillos y compró un proveedor de nube tras otro. Entre 2011 y 2018, SAP gastó un total de más de 26 mil millones de dólares en SuccessFactors (recursos humanos), Ariba (red de compras), Concur (gestión de gastos de viaje), Callidus (gestión de clientes) y Qualtrics (gestión de experiencias).

Choque de desarrolladores

Sin embargo, el volumen y la velocidad de las adquisiciones abrumaron a la organización. Los jefes de las empresas en la nube adquiridas que se suponía que iban a mostrarle al gigante alemán del software el camino hacia la nueva era —Lars Dalgaard (SuccessFactors), Robert Calderoni (Ariba) y el fundador de Concur, Steve Singh— tiraron la toalla uno tras otro. Esto se debió en parte al hecho de que diferentes culturas chocaron aquí: por un lado, estaban las nuevas empresas, que estaban dispuestas a conformarse con una solución del 80% para mantener el ritmo; por otro lado, estaba el equipo de desarrollo en Walldorf, que estaba orientado hacia la precisión de la ingeniería alemana.

SAP todavía está trabajando en la integración de muchas compras en la nube, en parte porque los clientes siguen exigiéndolo. Pero los productos de la nube siguen orbitando de forma independiente como satélites alrededor del núcleo gravitatorio de SAP.

También ha habido cambios masivos en ese núcleo de SAP. A principios de 2015, SAP presentó S/4HANA, una nueva generación de productos que los usuarios pueden elegir ejecutar en las instalaciones o en la nube, privada o pública.

Sin embargo, el cambio todavía está demostrando ser difícil. Los usuarios a menudo han invertido grandes sumas en su entorno SAP existente: los productos Business Suite y ECC. Entonces, ¿por qué cambiar?, se preguntan muchos. A muchos les resulta difícil hacer un caso de negocios para un proyecto tan elaborado. La migración sería costosa y llevaría años.

Además, no todas las empresas quieren trasladar su nuevo sistema SAP a la nube. La gran mayoría prefiere permanecer en su propio centro de datos. Las ofertas atractivas como “Rise with SAP” hacen poco para cambiar esto. La empresa presentó la iniciativa a principios de 2021. La intención detrás de esto era facilitar a los clientes la migración a la nube con un paquete integrado de productos y servicios y un solo contacto y socio contractual, a saber, SAP. Todavía no está claro para muchos usuarios cómo se supone que funcionará todo, como lo han demostrado las encuestas realizadas por el Grupo de Usuarios de SAP de habla alemana (DSAG).

Entonces, en general, el tren S/4HANA está teniendo dificultades para ponerse en marcha. Cuando los usuarios se ponen en marcha, a menudo es por necesidad porque el final del mantenimiento del software anterior está a la vista. El nuevo lanzamiento realmente no está generando entusiasmo.

Cambio necesario

Si quiere seguir desempeñando un papel importante en el mercado de software empresarial en la era de la nube, tendrá que cambiar. Los días en que el sistema SAP por sí solo era el corazón de la TI corporativa han terminado. Hoy en día, los usuarios quieren usar el mejor software de diferentes proveedores para ser rápidos y flexibles. Las infraestructuras son cada vez más diversas, incluidos los componentes locales, un componente de la nube en rápido crecimiento y, cada vez más, la potencia informática en el borde.

SAP aún no ha encontrado definitivamente su posición en este nuevo mundo. La empresa con sede en Walldorf no se cansa de enfatizar lo importante que es la nube para su propio futuro. Pero como proveedor de infraestructura en la nube, no juega un papel en el mercado. Hace años, como tantos competidores, SAP intentó posicionar su propia oferta en la nube. Pero SAP no pudo seguir el ritmo y el poder de inversión de hiperescaladores como Amazon Web Services (AWS), Google y Microsoft. Hoy en día, la casa de software alemana coopera con los principales proveedores de la nube, y cualquiera que lo desee puede ejecutar su solución S/4HANA en sus centros de datos.

La mayoría de las empresas se encuentran actualmente en medio de la transformación digital. SAP necesita urgentemente encontrar una respuesta a la pregunta de cómo su propio software debería ayudar a sus clientes en este proceso. Recientemente, los clientes han expresado sus dudas al respecto. SAP sigue siendo importante como columna vertebral en la sala de máquinas de ERP para mantener la empresa en funcionamiento. Pero la música de la transformación digital está sonando en otros lugares, no en la contabilidad financiera, el procesamiento de pedidos o la gestión de materiales, sino en la interfaz del cliente, la experiencia del cliente y la gestión del flujo de trabajo.

SAP tiene un flanco abierto en estos puntos. En los últimos años, ha estado demasiado ocupado con el trabajo de consolidación posterior a la era McDermott. A fines de 2019, el ejecutivo estadounidense renunció inesperadamente a su cargo de director ejecutivo en SAP. La turbulencia del personal se acercaba a su clímax. A principios de 2021, el Director de Tecnología, Bernd Leukert, dio la espalda al Grupo. Poco después, otro gerente de SAP con muchos años de servicio, Robert Enslin, anunció su partida en abril.

Una nueva generación

Esto marcó un cambio generacional. Una nueva guardia de jóvenes gerentes tomó el timón en 2019. Christian Klein, de 39 años, fue el gerente más joven en dirigir una de las empresas que cotizan en bolsa más grandes de Alemania. Con Jürgen Müller (37 años) y Thomas Saueressig (34 años), los jóvenes gerentes se hicieron cargo de la tecnología y el desarrollo de productos. Pero desde entonces, no ha habido señales de paz en la sala de juntas. Jennifer Morgan, quien había sido nombrada codirectora ejecutiva con Klein, tuvo que irse después de sólo unos meses. El nombramiento de una mujer al frente de SAP, muy aclamado y públicamente elogiado, era así una vez más historia.

Mientras tanto, continuaba el éxodo de la vieja generación de gerentes de SAP. En febrero de 2020, el veterano de SAP, Michael Kleinemeier y, sorprendentemente, el director de recursos humanos, Stefan Ries, se despidieron. En el lugar de este último, SAP incorporó a Sabine Bendiek, quien anteriormente había sido responsable del negocio alemán de Microsoft. A mediados del año pasado, Bendiek asumió el cargo de director de operaciones (COO) además de la responsabilidad de recursos humanos.

Poco antes del cumpleaños 50 de la compañía, llegó la siguiente sorpresa. El director financiero, Luka Mucic, anunció su partida, lo que causó bastante irritación en el mercado. Mucic fue considerado como un factor de estabilidad dentro del equipo de gestión de SAP y como el padre adoptivo del CEO Klein. Los expertos especulan que el gerente tuvo que asumir la culpa, sacrificado entre otras cosas por errores en la estrategia de la nube.

Ahora los jóvenes tienen que probarse a sí mismos. El tiempo que tengan para poner el buque cisterna de SAP en un nuevo rumbo dependerá de la paciencia de los inversores y de la mano protectora de Hasso Plattner, que sigue moviendo los hilos en segundo plano. Los mercados financieros miran a SAP con cierto nerviosismo, especialmente desde que Elliott Management, un fondo de cobertura cuyo jefe, Paul Singer, no es precisamente conocido por tratar a los gerentes con guantes de seda, se ha sentado a la mesa desde 2019.

En cualquier caso, el precio de la acción no tiene muchas ganas de despegar. Después de alcanzar un máximo de alrededor de 140 euros en agosto de 2020, la acción se desplomó a alrededor de 90 euros en octubre cuando Klein tuvo que abandonar los objetivos de crecimiento de su predecesor McDermott. Desde entonces, ha habido altibajos. En el otoño de 2021, el precio de las acciones volvió a alcanzar casi los 130 euros, pero actualmente ronda los 100 €.

Dar y recibir

El CEO de SAP, Klein, se encuentra en un dilema. Necesita una historia de futuro para poder surfear la ola de la transformación digital. Al mismo tiempo, tiene que hacer su tarea y reorganizar la cartera existente. Los usuarios han estado regañando a SAP durante años para que les garantice una mejor integración de los componentes de software individuales y la armonización de datos. Además, todavía existe cierta confusión sobre los productos y sus funciones. Esto abarca desde la base técnica (NetWeaver, SAP Cloud Platform (SCP) y hoy Business Technology Platform (BTP)) hasta las aplicaciones, donde aún no está del todo claro cuáles son las diferencias entre las diversas ediciones de S/4HANA, en las instalaciones de nube privada y pública.

Klein se ha comprometido a satisfacer las necesidades de sus usuarios. Desde el principio destacó la importancia de mantener una buena relación con sus clientes.

Señaló los primeros días de SAP, cuando los desarrolladores desarrollaron conjuntamente las primeras versiones de software en los centros de datos de los clientes. Él quiere revivir este espíritu. Lo bueno desde el punto de vista de SAP es que muchos clientes dependen de SAP y muestran una gran paciencia con la empresa.

DSAG, el grupo de usuarios, está celebrando su 25 cumpleaños este año y enfatiza el espíritu de asociación que mira hacia un futuro compartido. “Es un toma y daca constante”, dijo un saludo en el aniversario especial, “y eso es lo que hace que nuestra colaboración sea tan exitosa. ¡Por otros emocionantes 25 años!”.

Traducido de un artículo de Martin Bayer, Editor de nuestra publicación hermana alemana, Computerwoche .