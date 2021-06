SAP finalmente se sube a la arena de la minería de procesos

“Los clientes de SAP no viven en un mundo de sólo procesos de SAP. Viven en un mundo donde los procesos comerciales, desde el pedido hasta el efectivo, la contratación hasta la jubilación, la adquisición para pagar, la campaña por pedido, casi siempre están fuera de SAP”, aseveró Ray Wang, analista principal de la firma Constellation Research. “Al igual que la analítica, donde los datos fuera del sistema son tan importantes como los datos dentro del sistema, la inteligencia de procesos funciona de la misma manera, por lo que una herramienta centrada en SAP no necesariamente ayuda al cliente”.

“La nueva solución proporciona a los profesionales de negocios capacidades listas para usar para analizar muy rápidamente los procesos comerciales que se ejecutan a través de los sistemas SAP ECC y SAP S / 4HANA y obtener recomendaciones personalizadas sobre cómo solucionarlos o mejorarlos. Sin embargo, para los sistemas que no son de SAP, las organizaciones pueden beneficiarse de nuestra reciente adquisición de Signavio, que puede proporcionar análisis y modelado ”, explicó Wassilios Lolas, vicepresidente global de Inteligencia de Procesos de Negocios en SAP.

“Esto reúne ese conocimiento en una herramienta para permitir que los clientes no sólo midan y comparen sus procesos comerciales, sino que también utilicen esta experiencia y estos conocimientos para diseñar los procesos comerciales de una manera que les ayude a hacer crecer el negocio, automatizar e impulsar la productividad”, resaltó Klein.

Continue Reading