SAT bloqueará startups que no cumplan con impuestos digitales

Los concesionarios de telecomunicaciones que no cumplan con el bloqueo podrían ser acreedores a multas de 500 mil hasta un millón de pesos. De igual forma, el código fiscal contempla una sanción similar en caso de que los concesionarios no realicen el desbloqueo de las empresas que ya se hayan puesto al corriente.

No sólo tendrán sanciones las plataformas que no cumplan con lo estipulado por la ley fiscal, sino también los concesionarios de redes públicas que se nieguen a acatar el bloqueo conforme lo marca la autoridad fiscal.

Dicha acción se llevará a cabo mediante una orden para que los concesionarios de telecomunicaciones sean los encargados de bloquear a las plataformas que no cumplan con la ley, hasta que éstas cuenten con todas sus obligaciones.

La Reforma Fiscal establece un mecanismo de control para que cuando los contribuyentes prestadores de servicios digitales residentes en el extranjero, y que no cuenten con establecimiento en México, incurran en omisiones fiscales graves, la autoridad competente podrá bloquear temporalmente el acceso a internet de sus servicios.

A pesar de que esta decisión ha sido muy controvertida, el no acatamiento de la ley podría ocasionar graves riesgos derivados del bloqueo digital. “El impacto del bloqueo conlleva afectaciones serias para las startups, pues quedarían totalmente imposibilitadas de ofrecer sus servicios en línea y el poder reactivarse es un proceso que les tomará tiempo”, señala Victor Aguirre, socio fundador de la firma BlackBox Startup Law , despacho jurídico especializado en asesorar plataformas digitales.

A partir de este año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá bloquear a las plataformas digitales residentes en el extranjero sin establecimiento en México, que no cumplan con la nueva regulación establecida en la Reforma Fiscal 2021, la cual señala que dichas empresas deberán cumplir con una serie de requisitos, además de realizar el pago y la entero de las contribuciones correspondientes.

