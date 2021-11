Seis consejos para que los líderes de TI puedan promover la GCO

Gestión de dispositivos modernos para aprovisionamiento por aire; automatización habilitada por IA; detección proactiva de problemas; estas son algunas formas de permitir mejores experiencias digitales en el lugar de trabajo. Pero ofrecer mejores experiencias requiere algo más que tecnología nueva. Para garantizar el éxito de la transformación digital, los líderes de TI deben abordar la gestión del cambio organizacional (GCO).

En resumen, esto es lo que los líderes de TI pueden hacer para promover la GCO y posicionar mejor sus negocios para el éxito:

1)No asumas que los colaboradores sabrán cómo funcionan las cosas

Cuando se implementa una nueva tecnología internamente, los ejecutivos de TI pueden asumir que todo el mundo simplemente la utilizará. Pero ese no es siempre el caso. La mayoría de la gente es intrínsecamente reticente a cambiar.

Como ejecutivo de TI, puedes realizar cambios e introducir nuevas tecnologías. Si no se explica cómo y por qué usar cosas nuevas, las personas pueden volver a las viejas formas de consumir TI.

Tómate el tiempo para capacitar a los colaboradores sobre cómo usar herramientas como Microsoft Teams u otras de manera efectiva. Ciertos grupos de colaboradores descubrirán absolutamente cómo aprovechar al máximo la tecnología. Pero a otros, debes ayudarlos en ese viaje. Ten en cuenta que las personas aprenden a diferentes velocidades.

2)Promueve con un mensaje positivo para impulsar la adopción

No se puede simplemente traer nueva tecnología y esperar que la gente la use. No es como cuando una empresa presenta un nuevo lanzamiento de teléfono inteligente y, de repente, todos lo compran. Debo agregar que, a pesar de su increíble conocimiento de marca, las principales compañías de teléfonos inteligentes se anuncian todo el tiempo. Sus anuncios presentan las últimas actualizaciones: tal vez el nuevo teléfono inteligente tenga un mejor chip, una pantalla más grande o un poco más de funcionalidad que la versión anterior. Las empresas de teléfonos inteligentes logran vender sus nuevos lanzamientos porque manejan muy bien el mensaje, sensibilizando al consumidor y nuestro deseo de comprar dicho dispositivo. Los líderes de TI deben hacer lo mismo.

Sin embargo, por lo general, los colaboradores no ven ni escuchan nada sobre TI a menos que tengan un problema. Trabaja para cambiar esa relación.

Una persona no comienza a comprar algo repentinamente sin ninguna razón. Algo hace clic en su cabeza para hacerles comprar un artículo. Tal vez vieron una campaña de marketing o publicidad que los impulsó a actuar. Si las fuerzas externas no alcanzaran los intereses de la gente, todos comprarían lo mismo todo el tiempo. Promueve la TI para crear conciencia y cambiar los comportamientos de los colaboradores.

3)Una zanahoria y un palo para restablecer la mentalidad

Supongamos que deseas que los colaboradores realicen solicitudes de TI a través de un portal en lugar de usar llamadas o chat. He visto estrategias en las que, si alguien llama o chatea, recibe un mensaje de la mesa de servicio de operaciones de TI que dice algo como: “Tienes que ir al portal para hacerlo. No podemos ayudarte “. O tal vez recibirán una respuesta como: “Te ayudaremos una vez. Pero la próxima vez, utilice el portal “.

A veces, eso es lo que se necesita para que las personas cambien de mentalidad. Después de que los colaboradores hagan algo una vez de la nueva forma, verán que es fácil. Pero si los colaboradores no saben cómo hacerlo o no creen que va a funcionar, es menos probable que prueben esa vía. Y si algo no funciona la primera vez, es probable que las personas usen la forma anterior de forma predeterminada si todavía es una opción.

Además, considera emplear la gamificación para que las personas se unan a la nueva tecnología de TI. Crea una competencia para alentar y recompensar a los asociados por usar una nueva herramienta o enfoque. Como WIRED informó recientemente , “En el mejor de los casos, la gamificación parece funcionar cuando ayuda a las personas a lograr los objetivos que quieren alcanzar de todos modos al hacer que el proceso de logro de objetivos sea más emocionante”.

4)Adopta un enfoque estructurado para impulsar el cambio

Hay una metodología que usamos en Unisys llamada ADKAR. Significa conciencia, deseo, conocimiento, capacidad y refuerzo. Sigue esta u otra metodología específica.

Definitivamente, una talla no sirve para todos en este caso. Cada negocio tiene una cultura diferente. Selecciona una metodología que se adapte a tu tipo de negocio y la cultura de la organización.

Creo que las empresas con una metodología tienen más éxito que las organizaciones que adoptan un enfoque ad hoc. No lo hagas en un ala y en oración. Pon un poco de estructura y proceso de pensamiento en tu esfuerzo de gestión del cambio para comprender realmente la psicología detrás de él.

5)Considera tu vertical y cómo la utilizan los colaboradores

La gente tiende a pensar en las empresas como corporaciones en las que todos están en una oficina o en casa. Pero los líderes de TI de las empresas de comida rápida deben pensar de manera diferente a los de los servicios financieros o la fabricación. Si tu negocio es la comida rápida, es posible que tengas miles de empleados en varios restaurantes. Casi ninguno de ellos usa TI, excepto en el dispositivo de punto de venta.

La única vez que estas personas buscan apoyo es si algo sale mal y no pueden venderle a alguien una hamburguesa o un burrito. Encuentra un enfoque de gestión del cambio organizacional que funcione para tu sector y negocio. Lo que funciona en una industria puede no funcionar en otra.

Sin embargo, los líderes de TI pueden utilizar muchas tecnologías, como herramientas proactivas y remotas, en todas las industrias. Pero tendrá aplicaciones específicas en diferentes verticales. Por ejemplo, en la fabricación, puede utilizar herramientas remotas para solucionar un problema en una línea de fabricación.

6)Acelera la adopción y el éxito empresarial con GCO

Los negocios cambian constantemente y la tasa de cambio continúa acelerándose.

Como informó recientemente Harvard Business Review, existe una “nueva y urgente demanda de cambio”. HBR agregó que “en medio de una recesión inducida por Covid, y con algunas industrias al borde de la extinción, el cambio no se trata de un ajuste fino, es existencial”.

Los líderes de TI pueden – y deben – ayudar a habilitar ese cambio existencial mediante una combinación de tecnología y GCO.

-Leon Gilbert, Vicepresidente Senior y Gerente General de Servicios Digitales en el Lugar de Trabajo de Unisys