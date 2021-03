Seis tendencias 'calientes' de infraestructura y operaciones... y 5 'frías'

El COVID-19 ha estresado significativamente el mundo de la TI, pero también ha reivindicado una variedad de opciones de infraestructura hechas por quienes han estado prestando atención a las tendencias emergentes. La nube para uno ha demostrado ser una panacea para muchas organizaciones que afrontan los cambios provocados por la pandemia. La automatización también ha ganado fuerza a medida que las empresas tomaron el manto de los primeros usuarios que estaban bien posicionados cuando golpeó la pandemia gracias a las apuestas anteriores de Robotic Process Automation (RPA) e Inteligencia Artificial (IA).

Aún así, en época de pandemia o no, los departamentos de TI nunca pueden ser complacientes. El cambio, a menudo rápido y siempre implacable, es una parte constante de la industria. Y gracias a la pandemia, el cambio en TI se está acelerando.

Los equipos responsables de curar el código y mantener los sistemas funcionando sin problemas son naturalmente cuidadosos. La experimentación y el cambio en aras del cambio es para los innovadores enérgicos de los skunkworks.

Cuando la empresa depende de que todo funcione sin problemas, mantener la infraestructura y las operaciones estables es más importante.

Sin embargo, últimamente han surgido muchas estrategias y herramientas nuevas para transformar la forma en que las oficinas administrativas hacen el trabajo pesado de mantener los servidores y las redes en funcionamiento. Algunas de estas tendencias están impulsadas por nuevas innovaciones, otras por pura economía y otras por realidades políticas. Todos reflejan la forma en que los equipos de infraestructura de TI son presionados para proporcionar más seguridad y velocidades más rápidas sin sacrificar la estabilidad.

Caliente: Multinube

Hace tiempo que se reconocen las ventajas de trasladar el código de la sala de servidores a la nube. Un grupo de máquinas alquiladas mantenidas por otra persona es ideal para cálculos intermitentes y cargas de trabajo que suben y bajan. Siempre habrá preguntas sobre la confianza y la seguridad, pero los proveedores de la nube las han abordado cuidadosamente con equipos dedicados que son posibles gracias a las economías de escala.

Si una nube es una buena idea, ¿por qué no dos o tres o más? Soportar múltiples nubes puede requerir más trabajo, pero si sus desarrolladores son cuidadosos al escribir el código, pueden eliminar el peligro del bloqueo del proveedor. Y sus contadores apreciarán la oportunidad de comparar su software en múltiples nubes para descubrir los proveedores más baratos para cada carga de trabajo.

Fría: sitios web dinámicos

Al principio, la World Wide Web estaba formada por archivos estáticos. Los servidores web recibieron una URL y respondieron con un archivo que era el mismo para todos. Este simple mecanismo cayó rápidamente en desgracia cuando los desarrolladores se dieron cuenta de que podían personalizar lo que los usuarios podían ver cuando visitaban una URL en particular. Las páginas web ya no tenían que ser iguales para todos. A los usuarios les gustó la personalización. A los anunciantes les gustó la flexibilidad en la orientación. A las empresas les gustan las oportunidades que presenta una web dinámica. Llegaron marcos tan elaborados para ayudar a crear páginas personalizadas para cualquiera que quisiera una.

Esta actitud ha cambiado últimamente, ya que los desarrolladores y las empresas han reconocido que, a pesar de todas las opciones, la mayoría de las páginas web terminan siendo prácticamente iguales para todos. ¿Vale la pena toda la sobrecarga de crear una lógica de servidor inteligente? ¿Por qué no simplemente enviar los mismos bits a todo el mundo utilizando en su lugar toda la velocidad de las redes de distribución de contenido avanzadas? Cada vez se empuja más inteligencia a los límites de la red.

Ahora, algunas de las herramientas de desarrollo web más nuevas toman su sitio y lo pre-destilan en una carpeta de páginas web estáticas para que pueda tener toda la flexibilidad de un sistema de administración de contenido dinámico servido con la velocidad de archivos estáticos. Sin embargo, los resultados no son completamente estáticos, porque un poco de JavaScript puede llenar los huecos o recopilar algunos datos personalizados mediante llamadas AJAX.

Caliente: blockchain administrados

Una gran parte de la visión original de Bitcoin era una economía descentralizada sin jerarquía de poder. Sin embargo, el precio es elevado porque Bitcoin se basa en una carrera matemática en constante desarrollo que consume electricidad. Los blockchain más nuevos buscan alternativas que no destruyan la energía potencial de tantos electrones solo para insertar una nueva fila en una base de datos.

Algunos quieren simplificar las cosas distribuyendo el poder de acuerdo con la cantidad de monedas que posee, en otras palabras, su participación en el sistema. Otros quieren cobrar un impuesto o una “quema”. Otros quieren medir su almacenamiento en disco en lugar del consumo eléctrico. Un grupo solo quiere construir temporizadores confiables especiales.

La solución más barata puede ser renunciar a una competencia abierta eligiendo un equipo de gerentes que deben llegar a un consenso. Todavía se distribuye, pero solo a unos pocos seleccionados. Esto también puede ser de interés para las empresas que buscan incorporar blockchain en sus operaciones comerciales: algunas partes interesadas seleccionadas que llegan a un consenso sobre la veracidad de las transacciones comerciales de un libro mayor compartido.

Fría: energía desperdiciada

Los mineros de Bitcoin no son los únicos que se preguntan por los costos de la electricidad. Microsoft no construyó un gran centro de datos en el desfiladero del río Columbia porque los curadores quisieran practicar kitesurf en su tiempo libre. La electricidad es más barata allí gracias a las enormes represas hidroeléctricas.

Todos observan el consumo de energía hacia arriba y hacia abajo en la pila de hardware, desde el sensor de Internet de las cosas más pequeño hasta el servidor más rápido con terabytes de RAM. Las empresas con servidores en las instalaciones pueden ser las grandes ganadoras, al menos en las partes más frías del invierno. El calor residual que queda del cálculo se puede reutilizar para calentar los edificios.

Caliente: sin servidor (serverless)

Durante mucho tiempo, los desarrolladores han querido tener un control total sobre su entorno. Eso es porque, si no pudieran especificar la distribución y versión exactas, no podrían garantizar que su código funcione correctamente. Demasiados aprendieron por las malas que las inconsistencias pueden ser fatales. Así que querían acceso de root a una máquina que controlaban.

Todas esas copias de los mismos archivos pueden hacer que todo funcione sin problemas, pero es ineficiente y derrochador. Las nuevas herramientas sin servidor exprimen toda esa grasa del sistema. Ahora los desarrolladores pueden preocuparse solo por escribir en una interfaz simple que cargará su código justo cuando sea necesario y le facturará solo entonces. Es una bendición para los trabajos que se ejecutan ocasionalmente, ya sean de procesamiento en segundo plano o de un sitio web que no recibe mucho tráfico. No necesitan sentarse en un servidor con una copia completa del sistema operativo ocupando memoria y sin hacer nada.

El paradigma sin servidor también hace que sea un poco más fácil llevar la computación a los límites de la red. Empresas como Cloudflare y AWS están tomando pequeños fragmentos de código sin servidor y los están iniciando en servidores en los ISP que están cerca de los usuarios. El tiempo de retraso disminuye y la respuesta aumenta a medida que menos paquetes viajan muy lejos.

Fría: componentes delgados

Los desarrolladores a menudo construyen sus obras maestras uniendo una colección de componentes y bibliotecas más pequeños. Cada parte aporta un poco de información a todo el paquete. Muchas de las piezas son productos listos para usar, como bases de datos o API populares. No es inusual que decenas o incluso cientos de piezas trabajen juntas para producir una presencia web unificada para el usuario.

Últimamente, sin embargo, los productos se han vuelto más inteligentes por sí mismos a medida que sus creadores agregan más funciones. Algunas bases de datos, por ejemplo, están más estrechamente integradas con la red y ofrecen sincronizar los datos almacenados en los clientes, eliminando la necesidad de construir esta funcionalidad. Funciones como la traducción ahora se incluyen en otras herramientas. A medida que las aplicaciones y los servicios aumentan de tamaño, el código de pegamento y la personalización desaparecen. A veces se convierte en archivos de configuración y, a veces, desaparece por completo. El diagrama de flujo aún abarca la misma funcionalidad, pero ahora las cajas son más gruesas y hay menos piezas para juntar y mantener.

Caliente: IA verde y ética

¿Quién no quiere ser ético? ¿Quién no quiere ser “verde”? Últimamente, la gente ha estado insistiendo en que no es suficiente que una IA ofrezca un modelo útil. Debe ser ético al mismo tiempo.

La mala noticia es que la ética es difícil de definir y aún más difícil de implementar. Algunos señalan los resultados e insisten en que se ajustan a algún modelo predeterminado. Pero si conoce la respuesta que desea, ¿por qué molestarse en pedirle a una IA que encuentre una respuesta que usted simplemente adivinará?

Encontrar una versión ecológica de la IA es mucho más fácil, aunque sólo sea porque la definición estándar tiende a implicar el uso de menos energía y la energía es algo que es fácil de medir. Consumir menos vatios es un cambio radical para la industria. Durante las últimas décadas, cuando se trata de Aprendizaje Automático e Inteligencia Artificial, cuantas más comparaciones, más cálculos y más datos de entrenamiento, mejor. Si quería aprovechar al máximo la IA, ir a lo grande era el camino hacia mejores resultados.

Más computación, sin embargo, generalmente requiere más electricidad, y muchas empresas comienzan a preguntarse si realmente es necesario un gran algoritmo con una gran huella de carbono. Esto está impulsando a los desarrolladores de Inteligencia Artificial a probar si pueden devolver resultados que son casi tan buenos, o al menos lo suficientemente buenos, sin hacer que el medidor de electricidad (y los costos posteriores en la nube o en las instalaciones) giren como un trompo.

Fría: repositorios básicos

En el pasado, un repositorio de código no tenía que hacer mucho para ganarse la vida. Si conservaba una copia del software y realizaba un seguimiento de los cambios a lo largo del tiempo, todo el mundo estaba asombrado. Ahora los desarrolladores esperan que los repositorios envíen su código a través de una canalización que podría incluir cualquier cosa, desde pruebas unitarias básicas hasta optimizaciones complicadas. Ya no es suficiente que el repositorio sea un bibliotecario.

También debe hacer el trabajo de un ama de llaves, un verificador de hechos, un experto en control de calidad y, a veces, incluso un policía. Los equipos de desarrollo inteligente se apoyan más en el repositorio para imponer disciplina. Algunos están redactando reglas sobre buenas prácticas de codificación y otros están tratando de averiguar si el código se ha probado adecuadamente. Todo esto hace que el repositorio sea mucho más que un espacio seguro. Es más un árbitro, un ingeniero de control de calidad e incluso un policía de gramática, todo en uno.

Caliente: Zero Trust

Han pasado décadas desde que Andy Grove, la leyenda de Intel, escribió su libro Only the Paranoid Survive. Sin embargo, finalmente, el mensaje está llegando a los profesionales de la seguridad que han tenido el trabajo imposible de tratar de mantener los secretos corporativos bajo llave cuando todos empezaron a trabajar desde casa.

El nuevo modelo que algunos respaldan se ha denominado “confianza cero” e implica que no hay espacio seguro en ninguna parte. Se supone que todas las computadoras portátiles inician sesión desde algún café incompleto en un país hostil que está lleno de piratas informáticos de la competencia. Incluso la PC en el escritorio del CEO. Una vez que los paquetes salen de la máquina, deben cifrarse y probarse para su autorización. No hay forma de relajarse porque la máquina de alguien se conectó a alguna VPN.

Fría: socios de confianza

No son sólo los proveedores de la nube los que están echando a los clientes que pagan. El nuevo sindicato de Google anunció que quiere tener voz sobre quién puede comprar los servicios de Google. Sí, la mayoría de nosotros podemos mantener la cabeza baja y escapar de la ira, pero ¿cómo saber si la marea se volverá en contra de su empresa? Los héroes de un año a menudo pueden convertirse en villanos del año siguiente.

Los equipos de DevOps están planteando preguntas más difíciles a las empresas de computación en la nube y a sus proveedores de servicios. Piden mejores garantías. En el pasado, todo el mundo estaba enamorado de la idea de que las máquinas estuvieran disponibles instantáneamente para alquilar. Nadie se molestó en preguntarse si esto también significaba que podría ser pateado instantáneamente a la acera. Ahora lo son.

Por ejemplo, una empresa en la nube tiene una cláusula general que prohíbe el envío de “correos electrónicos de bajo valor”. En el pasado, nadie se preocupaba por medir el valor del correo electrónico. Ahora se preguntan si ese término generalizado podría usarse como un garrote para cerrar todo. La confianza se va por la ventana. Esta confianza que se evapora significa que las relaciones a largo plazo requieren contratos negociados más estrictamente con menos margen de maniobra.

Caliente: Automatizadores

En el pasado, era necesario escribir algún código para hacer cualquier cosa. Alguien necesitaba preocuparse por las variables y recordar todas esas reglas sobre tipos, alcance y sintaxis. Luego, todos debían escucharlos brincar como Miguel Ángel hablando de sus reglas sobre la calidad del código, que a menudo se reducían a pronunciamientos sobre espacios en blanco no funcionales.

Nuevas herramientas con nombres como “automatización de procesos robóticos” están cambiando la dinámica. Sin embargo, no hay droides como C3PO, sólo mejoran las rutinas de manipulación de datos. Ahora, los no programadores expertos pueden lograr bastante usando herramientas que eliminan la mayoría de las asperezas y trampas del proceso de desarrollo. Cualquiera que pueda manejar agregar una columna en una hoja de cálculo puede producir resultados bastante elaborados e interactivos con unos cuantos clics y sin tonterías sobre cierres.

Peter Wayner, CIO.com