¿Serán las ‘Empresas Biónicas’ el futuro de las compañías?

Entonces ¿Cómo empezar a ser una empresa de este tipo? En ese sentido, desde Lumen, la recomendación es que se enfoquen en una o dos partes del negocio que desean transformar digitalmente, es decir, generar un proceso por etapas de conversión. Las compañías buscan abarcar todo de una vez, y la mayoría de los casos no obtienen los resultados que esperan.

David Iacobucci, director comercial de Lumen en LATAM, comenta que las empresas biónicas a menudo crecen rápidamente, capitalizando una combinación de sus activos. Estas formas de capital pueden crecer exponencialmente, de manera no lineal, y cuando se usan en conjunto, se refuerzan mutuamente. Por lo tanto, utilizar más de uno ayuda a que el valor crezca más rápidamente.

Las compañías o empresas biónicas no dependen, en su funcionamiento, exclusivamente de sus activos físicos, como las personas o los recursos naturales, ni siquiera de la buena gestión de sus inversiones. Han crecido construyendo y creando grandes plataformas digitales con las que aprovechan al máximo los BeCoN y con ello han mostrado hacia donde se encamina el futuro.

