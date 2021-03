Siete claves para lograr un alojamiento seguro en la nube

La tecnología cloud es una opción cada vez más atractiva para las empresas, y también en lo relativo al alojamiento web. Elegir el hospedaje web más adecuado supone todo un reto. En este artículo damos siete claves para escoger un servicio seguro en la nube.

1. Servidores VPS

Los servidores privados virtuales (VPS) cuentan con recursos específicos y están aislados de los demás. Se utilizan en función de las necesidades, por lo que ofrecen más opciones de escalabilidad y demanda inmediatas. Cuando uno está “ocupado”, se utiliza otro.

Ofrecen grandes posibilidades, por lo que muchas empresas ahora optan por esta opción. Eso sí, para tomar la decisión de utilizar el alojamiento en la nube es importante evaluar los pros y los contras, así como tener en cuenta las circunstancias y los recursos de la compañía.

2. Protocolos seguros en la nube

El primer requisito de un proveedor de VPS, como IONOS, es contar con tecnología y protocolos seguros: protección DDoS, certificación ISO 27001, encriptación SSL y cortafuegos, entre otros.

Se ven brechas enormes en la seguridad de las empresas. Toda transferencia de datos debe estar respaldada por canales seguros, software de encriptación, copias de seguridad y un largo etcétera.

3. Ventajas del cloud hosting

Las principales ventajas de los servidores virtuales son:

Dedicación exclusiva

Configuración personalizable

Balanceo de carga para facilitar la escalabilidad

IP adicionales geolocalizadas para mejorar el posicionamiento internacional

Copias de seguridad accesibles desde cualquier parte

4. Inquietud por la seguridad en la nube

Los VPS permiten un mayor control en el tratamiento y almacenamiento de datos. Sin embargo, la nube es todo un reto de seguridad. Las empresas ven muchísimas posibilidades, pero les preocupan distintos aspectos, como la protección de los datos. Según una encuesta de GetApp, el 44 % sólo comparte información si está encriptada.

La digitalización cada vez mayor hace que muchas compañías se vean abocadas a utilizar la nube, pero debe hacerse siempre con las medidas de seguridad adecuadas. Ante la duda, es aconsejable asesorarse con expertos certificados y de confianza.

5. Costo del cloud hosting

Este servicio se beneficia de las ventajas de los distintos modelos de alojamiento web y tiene un costo intermedio. Es una opción ideal para empresas con tráfico medio o alto que quieran tener más control de sus contenidos, maximizar la flexibilidad ante picos en la demanda y poder configurar el software con total autonomía.

6. VPS administrado o no

Un paquete VPS administrado incluye un servicio de soporte que se encarga de las actualizaciones, incidencias o consultas. Es el sistema indicado si no se tienen conocimientos técnicos para asumir la administración de los servidores.

Por otra parte, los VPS no administrados ofrecen más posibilidades de personalización, automatización y control. También suponen más responsabilidad, ya que la empresa se encarga de garantizar la seguridad y la actualización de los VPS. Es una cuestión importante, ya que un 66 % de las empresas dejan puertas traseras abiertas en la nube (The State of Cloud Security 2020).

7. Expectativas de la empresa

Aunque parezca que no es necesario, es esencial saber las expectativas de la empresa. El alojamiento y otros servicios en la nube son muy atractivos en un entorno cada vez más digitalizado. Si la compañía quiere seguir creciendo, la escalabilidad en la nube es mucho más rápida y flexible que con servidores físicos.

El auge de la digitalización genera mucho más tráfico. Por poner un ejemplo, en el 2017 había menos de un 30 % de compradores digitales en México. En el 2020, esa cifra llegó al 39 %. Para el 2025, se prevé un 57 % de usuarios de comercio electrónico.

Dadas las previsiones de gran crecimiento digital en los próximos años, la nube será el medio ideal para alojar ese volumen de datos.