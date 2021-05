Siete libros sobre gestión que todo CIO debe leer

Mantenerse al día con los conceptos y prácticas de administración en evolución es tan importante como monitorear las últimas tendencias de TI. Estos siete libros garantizarán que sus habilidades de gestión empresarial sigan el ritmo de sus conocimientos de TI.

Al igual que las herramientas y los recursos de TI, las habilidades y prácticas de gestión evolucionan continuamente. Desafortunadamente, mientras los líderes de TI con poco tiempo luchan por mantenerse al día con una avalancha aparentemente interminable de tecnologías disruptivas, muchos continúan confiando en filosofías y prácticas de administración que fueron descartadas y reemplazadas desde hace muchos años.

Deshacerse de los enfoques de gestión obsoletos y adquirir nuevas habilidades requiere una mente abierta y la voluntad de considerar nuevos puntos de vista y prácticas que han resistido la prueba del tiempo. A continuación, presentamos siete libros de gestión que los CIO deberían leer para seguir siendo productivos y relevantes en un ámbito empresarial y de TI cada vez más competitivo.

Drive: La sorprendente verdad sobre qué nos motiva (edición en inglés y español), de Daniel Pink

John Heveran, CIO de soluciones de riesgo global en la compañía Liberty Mutual Insurance, está de acuerdo con la afirmación hecha por Daniel Pink en su libro Drive, referente a que muchas lecciones de motivación son en realidad erróneas. “(Esta obra) proporciona una serie de historias interesantes y, lo que es más importante, experimentos reales para ayudar a respaldar su premisa general de que la forma en que hemos estado pensando sobre los incentivos y los desincentivos es incorrecta”, explica Heveran.

En este libro, su autor nos propone pensar en la motivación en términos de autonomía, dominio y propósito. “Es valioso aplicar estas [lecciones] a cómo los equipos de tecnología se organizan y se les anima”, dice Heveran. “Esto aplica tanto para un equipo técnico como para un escuadrón ágil”.

Pink afirma que la mayoría de los líderes creen erróneamente que la mejor manera de motivar a las personas es con recompensas, como el dinero. Propone que la mayoría de las personas tienen una necesidad profundamente arraigada de desempeñarse bien, y depende de los líderes aprovechar este deseo.

Heveran afirma que Drive le enseñó que no hay necesidad de mirar por encima del hombro ni de microgestionar. “Anime a sus equipos a invertir en sí mismos y entre ellos, celebrando las pasiones de aprender, perfeccionando las nuevas tecnologías con libertad y [teniendo] el tiempo para experimentar, compartir experiencias y desarrollar un dominio de su oficio”, aconseja. “Los conceptos expuestos en esta obra realmente crean un gran plan en torno al cual nosotros, como CIO, podemos unirnos”.

Turn the Ship Around (Dar la vuelta al barco), por L. David Marquet

Turn the Ship Around detalla cómo el comandante naval L. David Marquet pudo transformar su submarino de peor a primero en la flota de Estados Unidos, durante una época de gran incertidumbre, baja moral y recursos limitados. El enfoque de Marquet fue deshacerse del modelo tradicional de gestión líder-seguidor en favor de una configuración líder-líder, una plantilla que se alinea estrechamente con la filosofía ágil.

El libro enfatiza sólidos principios de gobernanza de proyectos al tiempo que empodera a todos los miembros del equipo para que piensen y actúen como líderes, resolviendo los problemas que más les rodean.

“Esto se puede hacer señalando la intención a su equipo, en lugar de dar órdenes directas, asegurándose de que su gente tenga las habilidades adecuadas para llevar a cabo sus roles de manera efectiva, preparándolos para tomar acciones autónomas a través de la experimentación y la iteración, y ayudándolos a comprender cómo su rol en el proyecto contribuye a la totalidad ”, explica Rajesh Jethwa, director de tecnología del desarrollador de la plataforma de big data Digiterre. “Marquet utiliza ejemplos prácticos que se pueden aplicar fácilmente a proyectos de software y tecnología de alto riesgo, alto perfil y con limitaciones de tiempo”.

Eat Sleep Work Repeat, por Bruce Daisley

Kim Anstett, directora de tecnología de la empresa de gestión de datos y registros Iron Mountain, afirma que Eat Sleep Work Repeat fue uno de los libros más útiles que leyó durante la pandemia. “Ha tenido un impacto realmente positivo en la forma en que mis equipos y yo trabajamos juntos todos los días”, confiesa.

Ofreciendo “treinta trucos para llevar alegría a su trabajo”, el autor Bruce Daisley afirma que es posible transformar un lugar de trabajo de un entorno suave y sin imaginación en un lugar satisfactorio, divertido, más comprometido y, en última instancia, exitoso. A Anstett le gustan especialmente las sugerencias de Daisley de celebrar “Reuniones silenciosas” y cambiar ocasionalmente al “Modo monje”.

Durante las reuniones silenciosas, se anima a los equipos a colaborar en un documento de Google o una plataforma interactiva similar en lugar de ver un conjunto de diapositivas mientras escuchan a un orador. “Luego discutimos y evaluamos los insumos”, explica Anstett. “Las reuniones silenciosas hacen que todos los asistentes participen y compartan sus ideas en lugar de que una sola voz domine la conversación”. Ella concluye que tal enfoque resulta “más productivo y atractivo que muchas de nuestras reuniones previas a la pandemia, cuando las hacíamos en persona”.

The CIO Paradox, de Martha Heller

Scott Caschette, CIO de Schellman & Co., asesor independiente de cumplimiento de seguridad y privacidad, afirma que The CIO Paradox es una “lectura obligada” para cualquier CIO, ya que “puede apoyarse en él en tiempos difíciles, sabiendo que no es el único que enfrenta los mismos desafíos “.

Martha Heller, su autora, quien ha trabajado extensamente con los líderes de TI, cree que los CIO de hoy se enfrentan a un conjunto de contradicciones inherentes, como “reducir costos, al tiempo que deben ser innovadores”, “aumentar la seguridad, pero sin aumentar el presupuesto” y “adoptar nueva tecnología, pero sin de dejar de apoyar al pasado”. Paradoja tras paradoja. Heller afirma que los CIO que reconocen y resuelven estas contradicciones pueden posicionarse para convertirse en un producto codiciado.

“Lo bueno de este libro”, dice Caschette, “es la comprensión de que existe cierta camaradería entre los CIO y dentro de nuestras circunstancias”.

Hit Refresh (Pulsa Actualizar), (versión en inglés y español), de Satya Nadella.

Las ideas del CEO de Microsoft sobre el poder de la nube y el valor de los ecosistemas son verdaderamente visionarias, y Hit Refresh hace un gran trabajo al explicar cómo Nadella llevó su visión a la ejecución, dice Sanjay Srivastava, director digital de la firma de servicios profesionales Genpact. “Sus puntos de vista sobre el uso ético de la IA son particularmente relevantes hoy”, señala Srivastava.

En todas sus páginas, Hit Refresh se centra en cómo los líderes y las organizaciones deben transformarse periódicamente para generar nueva energía, crear nuevas ideas y mantener la relevancia y la renovación continuas. A nivel personal, Srivastava dice que se relacionó con el viaje de Nadella de India a los EE. UU. Y la pasión del jefe de Microsoft por la curiosidad y el aprendizaje continuo.

Radical Candor, por Kim Scott

Con el subtítulo “Sea un jefe increíble sin perder su humanidad”, Radical Candor se basa en la experiencia de Scott al liderar equipos en Google, Apple y otras empresas importantes de la industria tecnológica. Scott aboga por fomentar una cultura en el lugar de trabajo en la que los líderes se preocupen profundamente por sus equipos y los desafía regularmente a dar lo mejor de sí mismos.

Scott propone que una metodología ejecutiva de siete pasos (escuchar, aclarar, debatir, decidir, persuadir, ejecutar y aprender) permite a los equipos realizar tareas de manera más rápida y eficiente. También cree que la comunicación abierta es esencial para el éxito de la gestión a largo plazo.

Una de las tareas más difíciles para cualquier líder de TI es brindar comentarios honestos sobre la misión, el desempeño y otros temas clave, señala Charles Edge, director de tecnología de la firma de inversión emergente Bootstrappers.mn. “Radical Candor nos ayuda a ver por qué no hacerlo es un gran error”, comenta. “[Scott] proporciona una serie de ejemplos de su tiempo trabajando para [la directora de operaciones de Facebook] Sheryl Sandberg y otros que brindan al lector formas de expresar comentarios que ayudan a que los que nos rodean crezcan”.

Cómo ganar amigos e influir en las personas, por Dale Carnegie

El venerable libro Cómo ganar amigos e influir en las personas, de Dale Carnegie se escribió hace 85 años, pero su sabiduría indispensable se aplica tanto hoy como cuando se publicó por primera vez, afirma Greg Flint, director de tecnología de Four13 Group, una empresa de consultoría de desarrollo de software especializada en e -Plataformas y herramientas de comercio.

Aunque todo el libro de Carnegie está lleno de información útil, Flint opina que dos capítulos deberían resonar particularmente con los líderes de TI. “Nueve formas de cambiar a las personas sin ofender ni despertar resentimiento” proporciona valiosos consejos sobre el liderazgo del personal, señala. Asimismo, el capítulo “Doce formas de ganar gente para su forma de pensar” proporciona a los líderes técnicos de cualquier nivel una serie de conceptos útiles que pueden ayudar a ganar la aceptación de sus pares en otras partes de la organización.

“Es una clase magistral para comprender cómo trabajar con otros para hacer las cosas dentro de una organización”, concluye Flint.

