Siete maneras de hacer frente a un rival de nivel C

La colaboración en la suite C puede descarrilarse por rencores, vendettas y antagonismo tóxico. Aquí le mostramos cómo lidiar con un colega de liderazgo desafiante que socava cada uno de sus movimientos.

Los colegas líderes que arrojan agua fría sin cesar sobre sus planes, iniciativas, propuestas o ideas pueden agotar su energía y motivación, y su carrera. Dichos rivales pueden impedirle recibir un presupuesto suficiente, implementar con éxito iniciativas comerciales vitales y dirigir su organización en la dirección correcta. Deben ser tratados, pero hacerlo puede ser complicado.

Cuando se encuentra con obstáculos de un colega C-suite, un CIO siempre debe tratar de determinar por qué esa persona lo ve como un rival, dice Mike Bayes, cofundador de People First Companies, una organización dedicada a elevar las empresas como mejores lugares para trabajar. ¿Están amenazados por algunos de los éxitos del CIO? ¿Su área de negocios necesita hacer cambios tecnológicos que se habían retrasado mucho, pero no están dispuestos a invertir el tiempo o los recursos necesarios? “El CIO puede entonces explorar formas de acercarse y reparar la relación con el rival”, aconseja.

Hacer frente a un adversario requiere habilidad, paciencia y una cierta cantidad de astucia. Aquí hay siete formas de lidiar con ese ejecutivo que parece decidido a bloquear cada uno de sus movimientos.

1. Responda estratégicamente

Los CIO que se encuentran en desacuerdo con un rival de nivel C deben dar un paso atrás y dedicar tiempo a desarrollar una respuesta estratégica. “En la mayoría de los casos, el antagonista probablemente pasará a otros temas que están bajo su competencia, o simplemente entenderá que no está siendo razonable”, asevera Bayes. En cualquier caso, el CIO debe mantener el rumbo y, con cortesía pero con firmeza, impulsar el valor de sus proyectos.

La paciencia es crucial, señala Bayes, ya que le permite al CIO “esperar” al rival mientras usa el tiempo para aclarar el plan y la estrategia de su proyecto. Durante cualquier contratiempo o retraso causado por el ejecutivo de nivel C opuesto, el CIO puede refinar sus casos de uso y propuestas de valor para respaldar aún más sus ideas.

Un CIO con un plan de proyecto bien construido que promueve el éxito comercial sabe muy bien que las objeciones del rival tienen sus raíces en mezquindades, celos o alguna otra vendetta basada en emociones. Pueden combatir esos sentimientos con planes detallados que se presentan a la gerencia con lógica y pasión.

En el lado positivo, las interacciones negativas con los antagonistas de C-suite en realidad pueden alentar a un CIO a aumentar su conocimiento comercial. Esta experiencia adicional ayudará a informar futuras innovaciones y esfuerzos de transformación digital, brindando al CIO más contexto y conocimientos más profundos cuando discutan los próximos planes con los ejecutivos de C-suite, ya sean aliados o competidores.

2. Tome el camino correcto

En lugar de desafiar al rival o debatir los problemas frente a los colegas, considere tomar el camino correcto. Reúnase con el crítico uno a uno para discutir los puntos exactos en los que no están de acuerdo. “El objetivo no es hacerlos cambiar de opinión, sino generar confianza en que no los apuñalará por la espalda”, explica Marina Nitze, ex CTO del Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU. y autora de Hack Your Bureaucracy . “Todavía podría estar en desacuerdo y tener rivalidad en muchos temas, pero esto hará que su relación laboral sea significativamente más funcional en otras áreas”.

Si todos los esfuerzos fallan realmente, es útil mantener informados a los líderes de la empresa sobre sus esfuerzos de buena fe para que la relación funcione. “No estoy sugiriendo que informe sobre cada reunión uno a uno, pero puede acercarse a sus líderes para pedir consejo y aprovechar esa oportunidad para explicar cómo ha estado tratando de encontrar puntos en común por su cuenta”, señala Nitze.

3. Deshágase de ellos con amabilidad

Abraza y anima a tu enemigo, independientemente de si te abraza y anima, aconseja Paola Saibene, consultora principal de la firma de consultoría y asesoría comercial y de TI Resultant. “Tu enfoque debe estar en renovar, actualizar, reinventar y progresar, para que seas conocido como un líder, pase lo que pase”, agrega. “Si te enfocas en mejorar cada vez más y en ser inclusivo en el camino, el rival tendrá cada vez menos oportunidades para derribarte”.

También trate de ver la situación desde la perspectiva del antagonista, sin importar cuán injustificado pueda ser. “Aproveche la oportunidad de llevarlos a una conversación para deconstruir el problema”, recomienda Saibene. “Si no es un problema personal, tiene solución”.

Finalmente, si todos los esfuerzos de compromiso fallan, siéntete libre de proceder sin remordimientos, sugiere Saibene, consciente de que hiciste lo mejor que pudiste.

4. Considere la posibilidad de mediación

Mientras lucha con su némesis, es importante mantener la compostura y no dejar que las emociones se interpongan en su proceso de toma de decisiones, dice Kimberley Tyler-Smith, exanalista de McKinsey & Co. Actualmente, el estratega de la empresa de servicios de tecnología profesional Resume Worded, Tyler-Smith aconseja buscar ayuda imparcial. “Si fallan todos los esfuerzos para trabajar con el rival, es mejor repasar la situación con alguien que no esté involucrado en el conflicto, tal vez en Recursos Humanos o un colega de confianza, y luego decidir el siguiente paso”. Si un negociador interno no está disponible, considere utilizar los servicios de un mediador profesional.

Un mediador neutral debe poder ayudar y guiar a las dos partes hacia una resolución aceptable. El mediador no decidirá el resultado final y no tiene poder de ejecución, pero puede ayudar a los combatientes a comprender y enfocarse en los problemas necesarios para lograr una resolución mutuamente aceptable.

5. Genere apoyo interno

Una red interna sólida puede brindar un apoyo confiable y potencialmente persuasivo cuando se trata de un rival. “Hay muchas voces que pueden ejercer influencia, particularmente en el nivel C o en el nivel inmediatamente inferior”, explica Mark A. Herschberg, empresario de TI y autor de The Career Toolkit: Essential Skills for Success That No One Taught You . Los CIO a menudo piensan en la creación de redes en términos de encontrar empleo, pero las redes internas son una herramienta de éxito ejecutivo que a menudo se pasa por alto. “Cuanto más fuerte sea su red interna, más voces tendrá para defender su posición si fracasan las negociaciones directas”, señala.

Para evitar la confrontación, cree un consenso dentro de la gerencia que acepte su opinión y defienda su visión, sugiere Jack E. Gold, presidente y analista principal de J. Gold Associates, una firma de investigación y consultoría empresarial. “Es mucho más difícil para alguien descartar una estrategia que es aceptada por varias personas que una promovida por un solo individuo”, afirma. “El consenso es una herramienta muy poderosa y es una excelente manera de evitar la confrontación directa”.

6. Fomente la colaboración

Los CIO a menudo se encuentran en una lucha de poder con otros miembros de la suite C, particularmente el COO y el CFO, observa Jeroen van Gils, CEO de LiFi, que ofrece un servicio de tecnología de redes ópticas inalámbricas. “Si bien es importante que los CIO hagan valer su autoridad, también deben tener cuidado de no sobrepasar sus límites”, advierte.

Una forma de garantizar que los CIO tengan un asiento en la mesa es desarrollar relaciones sólidas con sus colegas de nivel C, dice van Gils. “Al trabajar juntos y compartir información, los CIO y sus rivales pueden superar sus diferencias y encontrar formas de utilizar la tecnología para mejorar los resultados”, aconseja. “En última instancia, al forjar una asociación con sus rivales, los CIO pueden posicionarse como miembros esenciales del C-suite y garantizar que puedan satisfacer de manera efectiva las necesidades de sus organizaciones”.

7. Practica la tolerancia

Cuando todo lo demás falla, aprende a vivir con la situación. “Como alguien en un puesto gerencial, tienes la responsabilidad de estar en buenos términos con otras personas del mismo grupo”, observa Isla Sibanda, especialista en ciberseguridad del servicio de investigación de privacidad de datos PrivacyAustralia. “Sea transparente acerca de sus expectativas y deje que la otra persona sepa qué tan consciente está de las acciones de sus rivales”, sugiere. “También practique la transparencia cuando se trata de prácticas de gestión y brinde su punto de vista honesto”.

Sibanda cree que es importante al menos intentar mitigar y trabajar en cooperación, si no del todo feliz, con el rival. “Debe haber un sentido compartido de compromiso y propósito”, señala. “Esto es particularmente vital en el nivel C-suite”.

Finalmente, si todos los enfoques fallan, simplemente dé un paso atrás y siga trabajando en su trabajo. “La manera ideal de expresar un punto es ser bueno en lo que haces”, dice Sibanda. “Cuando la gente ve que obtienes buenos resultados con tu enfoque, sus afirmaciones se quedan cortas automáticamente”.

John Edwards, CIO.com