Siete mitos de la disrupción digital

Los mitos desempeñan un papel importante en la historia y la cultura, pero cuando se trata de la disrupción digital, creer en fábulas puede ser destructivo y paralizar cualquier carrera.

La disrupción digital está barriendo el panorama empresarial, sustituyendo o transformando radicalmente las creencias y prácticas empresariales establecidas desde hace tiempo. Además de crear nuevas eficiencias, oportunidades e incluso mercados enteros, la transformación digital también ha generado una serie de conceptos erróneos importantes. Estos cuentos populares modernos, si son creídos por los líderes empresariales, pueden retrasar o incluso desbaratar por completo una iniciativa de disrupción digital.

En consecuencia, ¿es bueno que separe la realidad de la ficción? Si cree en alguno de los siete mitos siguientes, su estrategia de disrupción digital puede estar abocada a graves problemas.

1. La disrupción digital es principalmente una cuestión tecnológica

La disrupción digital debe estar al servicio de una estrategia de negocio. Una forma de pensar exclusivamente tecnológica puede llevar a una organización a desperdiciar un esfuerzo significativo tanto en términos de tiempo como de dinero, dijo Bryan Throckmorton, líder de la práctica de transformación digital y estrategia en la empresa de consultoría de gestión Protiviti.

Centrarse en la tecnología mientras se resta importancia o incluso se ignora el mérito comercial puede llevar a que los gastos de capital se desvíen a proyectos que sólo tienen una asociación vaga, en el mejor de los casos, con el valor empresarial.

“También puede llevar a gastar una enorme cantidad de tiempo tratando de convencer a los usuarios de la empresa de lo contrario”, explicó Throckmorton. “Si bien la experimentación con nuevas tecnologías es algo muy positivo, si va a gastar ese esfuerzo de todos modos, involucre a las partes interesadas adecuadas desde el principio para que los esfuerzos de innovación estén directamente vinculados a los resultados empresariales deseados”.

La clave del éxito digital, admitió Throckmorton, es centrarse en un área de negocio específica que pueda diferenciar realmente a la empresa de su competencia. “Si puede encontrar esa [área de negocio], sus iniciativas digitales estarán al servicio de su estrategia y entenderá mejor cómo estas tecnologías pueden impactar en ella”

2. La disrupción digital curará a una empresa enferma

No hay balas de plata para la transformación digital, observó Todd Lohr, director y líder de práctica de la firma de servicios profesionales KPMG. “Las organizaciones miden demasiado a menudo el éxito [de la empresa] basándose en la implementación de una tecnología disruptiva – IA, IoT, Blockchain, etc. – creyendo que la implementación de la tecnología dará los resultados”. Sin embargo, ese no suele ser el caso.

La tecnología debe ser sólo una parte de la estrategia de disrupción digital, dijo Lohr. “También hay que centrarse en los cambios tanto en los modelos de negocio como en los operativos, así como en la gestión del cambio asociada a la transformación.” Para obtener resultados positivos, aconsejó combinar una visión prospectiva del negocio y sus distintos modelos operativos con una arquitectura integrada. “Esto incluirá a menudo una serie de tecnologías”, señaló Lohr. “Además, no hay que perder de vista el impacto del cambio en las personas e invertir en la gestión del cambio durante todo el programa”.

3. La disrupción digital requiere volver a empezar desde cero

Un enfoque de tierra quemada para la disrupción digital puede ser abrumador y poco realista en una época en la que la transformación empresarial debe ser rápida y ágil. “También puede llevar a hacer cosas nuevas en formas antiguas, lo que veo a menudo cuando las organizaciones arrancan y reemplazan”, explicó Andi Mann, CTO del proveedor de plataformas de vídeo empresarial Qumu.

Un enfoque más realista de la disrupción digital, sugirió Mann, es crear formas de innovar y racionalizar las capacidades existentes. “Podemos cambiar profundamente la forma de hacer negocios desarrollando e innovando sobre las capacidades que ya tenemos utilizando lo que ya tenemos para hacer nuevas cosas de nuevas maneras, internamente y para nuestros clientes”.

4. La disrupción digital es una respuesta necesaria a factores externos

Las organizaciones a menudo temen verse obligadas a la disrupción por la acción de un competidor o una startup. “‘Disrupción’ es una palabra que suena negativa, [y] a menudo se define como una perturbación de un evento, actividad o proceso”, dijo James Chedalavada, director de TI en el especialista en gestión de procesos y automatización de flujos de trabajo Nintex. Aunque la presión externa puede llevar a veces a las empresas a una iniciativa de disrupción digital inventada a toda prisa, eso está lejos de ser una respuesta inteligente. “Esta creencia puede hacer que las empresas se vuelvan más protectoras o defensivas”, advirtió Chedalavada.

Las empresas que se precipitan imprudentemente en una iniciativa de disrupción digital tienden a preocuparse sin cesar por cómo reaccionarán sus rivales, lo que obstaculiza su propio crecimiento y su capacidad de innovar y pensar de forma innovadora. “Está bien estudiar el mercado de la competencia, pero debe complementar su propia innovación”, aconsejó aquel especialista.

Hay ganadores y perdedores en la disrupción digital. “Aquellos que ven la disrupción como algo malo, o sienten que el tiempo está de su lado, no sabrán qué les golpeó, dado el ritmo de la disrupción actual”, afirmó Phelps. “Los ganadores aceptarán la realidad de que la disrupción digital es inevitable y crearán una cultura en la que se premie la experimentación y la ideación”.

6. La disrupción digital acaba con los puestos de trabajo, y con la moral de los empleados

A menudo se teme la disrupción digital debido a la creencia errónea de que elimina puestos de trabajo y, en última instancia, no es más que otra forma de que las empresas se centren en el resultado final en lugar de en sus empleados, explicó Kevin Hall, CTO de Ripcord, una firma que utiliza la robótica y el aprendizaje automático profundo para digitalizar y organizar los datos. Esa es, en su opinión, una actitud extremadamente miope. “Sin la disrupción, las organizaciones y las personas se quedarían estancadas realizando los mismos flujos de trabajo y tareas de siempre”.

Como prueba, Hall señaló un ejemplo temprano de disrupción digital. “La prevalencia del documento en papel en el funcionamiento diario de una empresa ha sido interrumpida en gran medida por los flujos de trabajo digitales impulsados por las herramientas de colaboración, la automatización de procesos y los servicios de documentos en la nube”, explicó, para proseguir: “los empleados que tenían la tarea de buscar manualmente documentos o datos físicos, tecleando miles de partidas, ahora pueden centrarse en aumentar el volumen de procesamiento y gestionar los procesos.” Se trata de nuevas y valiosas habilidades que permiten a los empleados crecer junto con la organización.

Hall consideró que las empresas que adoptan estratégicamente la disrupción digital se están posicionando a sí mismas y a su personal para un futuro exitoso. “Hay muchos ejemplos de cómo la disrupción digital ha creado un impacto positivo, especialmente cuando se trata de identificar las necesidades de un cliente y crear una solución.” Señaló como ejemplos a startups como Netflix, Uber e Instacart. “Mi mayor consejo para las organizaciones más pequeñas es no tener miedo de desafiar el statu quo y probar nuevas tecnologías que se consideran disruptivas”.

7. La disrupción digital es opcional

El mayor mito de la disrupción digital es creer que su empresa es inmune, advirtió Alex Kalish, director de Estrategia y Soluciones de Stratix, una firma que desarrolla productos y servicios de movilidad de clase empresarial. “Puede haber una tendencia a pensar que sólo algunas industrias u operaciones se enfrentan a una posible disrupción en lugar de entender que prácticamente todo ahora probablemente verá algún tipo de cambio”, dijo.

Kalish sugirió adoptar un enfoque agresivo pero educado ante la disrupción digital. “La mejor manera de contrarrestar la disrupción digital es liderar, no reaccionar”, concluyó. Creer que su negocio no se verá afectado por la disrupción digital es peligroso porque se arriesga a quedarse atrás.

