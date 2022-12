Siete predicciones en materia de infraestructura e interconexión para México

Equinix compartió siete predicciones tecnológicas de cara a 2023 en materia de infraestructura e interconexión para México.

1)Ecosistema digital maduro

Los líderes tomadores de decisión de TI se muestran convencidos de las ventajas competitivas que ofrece la innovación y ser disruptivos para llegar a más mercados a través de la digitalización, de acuerdo con las macrotendencias que se destacan en el Índice de Interacción Global (GXI Vol. 6). Latinoamérica contará con un ecosistema digital robusto de Proveedores de Servicios de Infraestructura, Nube y Redes, que ayudarán a las empresas a fortalecer su productividad y competitividad.

Un número creciente de empresas están recurriendo a una estrategia Digital First para mantenerse por delante de la competencia. Las empresas más conectadas al ecosistema, aquellas que se interconectan directamente con socios para proporcionar sus propios servicios digitales, han ampliado sus operaciones digitales más en el último año y medio que en los cinco años anteriores, y esperamos que este ritmo continúe en el próximo año.

2) Mayor adopción de soluciones Edge Computing

Edge Computing se ha convertido en un importante paradigma de TI en los últimos años. Tendencias como el trabajo remoto o híbrido, 5G y transacciones en tiempo real han acelerado las estrategias tecnológicas. Como parte de su transformación digital, las empresas quieren distribuir los servicios digitales más cerca de sus usuarios, alejándose de las arquitecturas centralizadas y trasladando la infraestructura al borde. La razón es clara: el borde digital ofrece una mejor experiencia para clientes y empleados, mejores conocimientos a través de análisis de datos en tiempo real y más oportunidades para acelerar la innovación con tecnologías como AI/ML, IoT y VR/AR.

Según el Índice de Interconexión global 2023 (GXI), las organizaciones están interconectando la infraestructura de borde un 20% más rápido que el núcleo. Y no menos del 30% de la infraestructura digital ahora se ha trasladado a Edge. Tanto las pequeñas empresas como las grandes aprovecharán cada vez más la informática de punta para desarrollar casos de uso como robótica en fábricas, inventario para logística, promociones en tiempo real en el comercio minorista y soluciones para el cuidado de la salud y las ciudades inteligentes.

3)Infraestructura flexible y escalable

Las compañías buscan estar preparados para escalar sus soluciones bajo demanda y acelerar su ciclo de desarrollo de productos, generar ofertas verticales y habilitar sus negocios, todo sobre una conectividad onmipresente de las diversas redes en el mercado. Observaremos que las empresas están avanzando sobre plataformas de nubes de hiper escala, combinando con plataformas dedicadas en centros de datos cada vez más cercanos a los usuarios finales. Esta combinación permitirá mejorar la agilidad organizacional, un rápido ciclo de innovación y acelerar el time-to-market. Lo anterior desafía a las organizaciones a generar capacidades de ingeniería sobre plataformas cada vez más complejas que permitan un rápido escalamiento acompañando el ritmo de crecimiento del negocio.

4)Búsqueda estratégica de aliados tecnológicos

Los líderes digitales están destacando en sus negocios por integrar aplicaciones que incorporen todos sus servicios para simplificar las interacciones con los clientes rediseñando sus productos, servicios y procesos con una mirada centrada en el consumidor. A la vez, están incorporando algoritmos de inteligencia artificial para ofrecer experiencias adaptativas que respondan a cambios en el entorno, acomodándose a las preferencias de cada consumidor y generando resultados personalizados. Las empresas estarán buscando aliados y partners que también tengan en su estrategia la transformación digital para facilitar sus proyectos.

5)Acelerada participación de Cloud Service Providers

Los desafíos de digitalización e interconexión en la región demandan un mayor número de Proveedores de Servicio de Nube (CSP, por sus siglas en inglés) y en 2023 se estima que la entrada de estos aliados tecnológicos ya no se quedará en proyecto, sino será una realidad. Situación que aprovecharán las empresas para fortalecer sus estrategias de transformación digital y generar nuevos negocios. En el siguiente año, observaremos un mayor número de empresas ejecutando la migración de sus aplicaciones de negocio a arquitectura de infraestructura híbrida y multinube.

6)Mayor conversión de datos en información de valor

Las empresas están buscando optimizar sus sistemas de IT para obtener una mayor fiabilidad y seguridad en sus servicios. Este proceso de optimización busca también robustecer las capacidades de las compañías para mejorar la de toma de decisiones basadas en datos. Observaremos que los líderes digitales aumentarán su infraestructura para un mejor manejo de los datos a fin de soportar la creciente visibilidad del comportamiento de su operación, sus procesos e interacciones con sus clientes. En la medida que las empresas recolectan un mayor volumen de datos, quienes van a la delantera están desarrollando algoritmos de inteligencia artificial para mejorar la experiencia del consumidor.

7)Seguridad Zero Trust de extremo a extremo

La tendencia en estrategias de ciberseguridad es romper silos y establecer entornos convergentes, con más integración, visibilidad y control. Las organizaciones se están mudando a la filosofía Zero Trust Security, donde cualquier usuario, aplicación, servicio o carga de trabajo debe autenticarse previamente, donde sea que se encuentre. Además, el acceso solo es válido para determinados recursos. El empleado, por ejemplo, puede acceder solo a los documentos y programas que necesita para hacer el trabajo.

Este enfoque continúa evolucionando y veremos más de su desarrollo en 2023, como Zero Trust Architecture (ZTA), que funciona para proteger contra ataques virtuales; Zero Trust Network Access (ZTNA), para controlar la visibilidad y el acceso a las aplicaciones; y Zero Trust Edge (ZTE), que promueve la seguridad perimetral. Gartner predice que el 60% de las organizaciones adoptarán seguridad de confianza cero para 2025.

“Definitivamente, en 2023 las empresas mexicanas continuarán modernizando su infraestructura tanto para optimizar su operación y procesos como atender las necesidades de digitalización de sus clientes. Equinix seguirá trabajando en convertirse en ese aliado tecnológico que buscan las organizaciones para la optimización de su infraestructura y agilizar la interconexión de los diferentes sistemas al ecosistema digital de servicios global para que continúen creciendo y lleguen a otros mercados”, dijo Amet Novillo, director general de Equinix México.