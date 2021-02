Siete rasgos que separan a los líderes de TI de los gestores de TI

La mayoría de los CIO fueron, en etapas anteriores de su carrera, gestores de TI. Por desgracia, a pesar de los aumentos de sueldo y de responsabilidad, muchos CIO siguen comportándose y actuando como gerentes en lugar de como los ejecutivos que son.

Un líder de TI que no puede desprenderse de las responsabilidades y actitudes del pasado, tiene un grave problema.

Atascado en el pasado e incapaz de avanzar, un CIO con una mentalidad de gestor es incapaz de liberar todo el potencial de su nueva función.

La transición de gestor a ejecutivo es un proceso que requiere conciencia, reflexión y perspicacia. Para acelerar el viaje, considere estos siete rasgos que separan a un líder de TI de un gerente de TI.

1. Inspirador

Un líder de TI inspira a sus colegas, los anima a adoptar y cultivar con entusiasmo el cambio tecnológico.

“No se requiere un título o una posición de poder para utilizar esta habilidad de liderazgo”, asevera Mark Smith, profesor y líder de tecnologías empresariales y estudios de posgrado en la University of Advancing Technology en Tempe, Arizona. “Los líderes de TI que inspiran a otros pueden movilizar a la gente para terminar proyectos y lograr muchas cosas grandes”. Para inspirar al personal y a los colegas, un líder necesita adquirir y perfeccionar una fuerte inteligencia emocional y habilidades de comunicación, añade.

Los líderes de TI también pueden inspirar a los equipos con discusiones abiertas, honestas y transparentes centradas en las estrategias y la visión tecnológica.

“Los mejores líderes de TI se abren a la retroalimentación y al diálogo, e invitan a otros en todos los niveles a contribuir a dar forma a la visión”, reconoce Kim Bozzella, director gerente de la empresa de consultoría de negocios Protiviti. “La gente quiere líderes que sean accesibles, comunicativos y reales”.

2. Colaboración

Las TI están integradas en un abanico cada vez más amplio de actividades empresariales. “Por ello, hay un gran número de relaciones positivas que deben establecerse dentro de una organización de TI”, afirma Jerry Kurtz, vicepresidente ejecutivo de conocimientos y datos de la empresa de consultoría tecnológica y empresarial Capgemini North America. “El éxito de un líder de TI y su equipo estará determinado en gran medida por una combinación de la calidad de esas relaciones de colaboración, y la capacidad de construir una organización de TI que sea capaz y esté preparada para seguir la visión del líder de TI”.

Los líderes que sean capaces de influir en una mayor colaboración en su organización y con las partes interesadas externas podrán impulsar el cambio con éxito y obtener más apoyo para sus directores de TI y de programas, observa Bozzella, de Protiviti. Además, los líderes que fomentan una mayor innovación colaborativa, consiguiendo que los miembros del equipo piensen de forma diferente y más creativa, serán capaces de lograr una entrega puntual y sin fallos a los clientes, así como de cumplir con las operaciones tecnológicas básicas de la empresa.

3. Ilustrador

Dar a los miembros del equipo la información que necesitan para completar con éxito sus tareas es fundamental para garantizar que poseen una dirección y un contexto a largo plazo. La capacidad de contar la historia de por qué hay un enfoque en ciertas prioridades, de una manera que da la bienvenida al diálogo y la participación, es un comportamiento de liderazgo esencial, explica Loralie Thostenson, vicepresidenta senior y responsable de talento tecnológico en Liberty Mutual Insurance. “Utilizar este rasgo motiva e inspira eficazmente a los empleados para lograr los resultados deseados, creando un entorno en el que las personas se sienten valoradas”, afirma.

Tener la capacidad de influir y comunicarse con los empleados y las partes interesadas en todos los niveles de la organización, en varios estilos y enfoques, es una capacidad diferenciadora fundamental. “Las personas que realmente demuestran liderazgo son capaces de crear y mantener relaciones que generan confianza”, resalta Thostenson. “La capacidad de crear una narrativa persuasiva y estar abierto a diferentes perspectivas es fundamental para definir con éxito una hoja de ruta visionaria con los equipos y las partes interesadas con respecto a la conducción de la transformación empresarial habilitada por la tecnología”.

4. Visionario

Un líder de TI debe poseer la capacidad de imaginar el estado futuro de la empresa y ejecutar ese objetivo a través de la gestión del cambio, la perspicacia empresarial, la influencia, la negociación y otras habilidades que son necesarias para lograr el cambio requerido, dice Bill VanCuren, CIO de NCR.

“El liderazgo en TI es una profesión solitaria, ya que la masa no querrá cambiar al principio y puede que no siga a los disruptores iniciales que intentan crear el estado futuro y liderar el cambio”, añade.

Por necesidad, los directores de TI tienden a dar prioridad a garantizar que los proyectos se ejecuten a tiempo y cumplan los objetivos previstos. Los líderes de TI, en cambio, deben desarrollar una perspectiva más amplia y visionaria, centrándose en nuevas direcciones que puedan aportar valor a los clientes internos y externos, expone Rich Temple, vicepresidente y CIO del Deborah Heart and Lung Center. “El líder visionario de TI puede generar entusiasmo tanto en los clientes como en los miembros del equipo de TI por las nuevas direcciones y oportunidades [y] por aprender cosas nuevas y crecer profesionalmente”, explica.

5. Empático

Los mejores líderes de TI son los que dirigen con empatía, dice Michael Fahey, consejero ejecutivo de la empresa de investigación de TI Info-Tech Research Group. “Entienden que inspirar a un miembro del equipo para que dé lo mejor de sí mismo requiere una auténtica aceptación y comprensión de las motivaciones y el contexto del empleado”, afirma. En otras palabras, se toman el tiempo necesario para conocer a la persona y lo que la motiva.

Por el contrario, un directivo suele estar orientado a la misión y centrado en el trabajo. “Aunque, obviamente, no hay nada malo en estar orientado a la misión, este enfoque más bien ciego puede limitar su eficacia”, observa Fahey. “Puede que no sean conscientes de lo que el empleado está afrontando a nivel personal, lo que significa que no siempre estarán en una posición ideal para inspirarles a rendir de forma óptima”.

Cuando uno demuestra su respeto y aprecio por sus subordinados con palabras y hechos, está sentando las bases para la excelencia en el liderazgo, como externa el general de brigada (retirado) Gregory J. Touhill, el primer CISO federal, y actualmente profesor adjunto en el Heinz College of Information Systems and Public Policy de la Universidad Carnegie Mellon. “Durante mi servicio militar, aprendí que los gestores gestionan cosas mientras que los líderes dirigen personas”, afirma. “Aunque hay docenas de rasgos esenciales que tienen los grandes líderes, he descubierto que el rasgo clave que separa a los líderes de los gestores es la empatía”.

Comprende y confía en tus subordinados, y deja que gestionen el trabajo que hay que hacer, recomienda Fahey. “Saber quiénes son y qué les motiva es una de las competencias que separa a los grandes líderes del resto”.

6. Flexible

La flexibilidad, ser capaz de manejar hábilmente un entorno complejo y cambiante, es un rasgo clave que separa a los líderes de TI de los directivos. “Esto requiere una inteligencia fluida, la capacidad de razonar y resolver problemas en situaciones únicas y novedosas, y una mentalidad de crecimiento”, explica Charlie Atkinson, director general de PeopleFactors, una plataforma online de evaluación del talento en RRHH.

Dependiendo de la situación, un líder puede tener que recurrir a técnicas de gestión o de liderazgo para realizar una tarea concreta. “Los puestos de responsabilidad se inclinan más hacia el liderazgo”, dice Atkinson. “Un CIO suele pasar entre el 20 y el 30% de su tiempo gestionando a sus subordinados directos, y el resto del tiempo liderando”.

7. Compasivo

Lo que realmente distingue a un líder de TI es la compasión: preocuparse por los empleados, así como por la misión de la empresa, explica Jon Check, director senior de soluciones de ciberprotección en Raytheon. “Un líder promueve el crecimiento de la carrera, el bienestar, el aprendizaje continuo y la adquisición de nuevas habilidades para todo su equipo, a la vez que sirve como defensor de ellos dentro de la empresa”.

Para alcanzar este nivel de liderazgo es necesario preocuparse profundamente por el equipo y centrarse en ayudar a los miembros del equipo a alcanzar sus objetivos.

“El camino hacia el liderazgo requiere paciencia, concentración continua y esfuerzo”, argumenta Check. “Un líder debe dedicar tiempo y recursos a ayudar a sus compañeros y no sólo a su propia trayectoria profesional”, prosigue. “Aunque pueda parecer imposible asumir responsabilidades adicionales, los líderes sacan tiempo para lo que es importante, y en lo más alto de esa lista está garantizar que todo el equipo tenga éxito y pueda crecer”.