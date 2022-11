¿Son los gerentes de producto los directores ejecutivos de su producto? Eso depende

Hay dos formas en que los PM son como directores ejecutivos, y una forma en que no lo son.

Se dice que cada empresa es ahora, al menos en parte, una empresa de software, lo que sin duda está cambiando el panorama de TI. Como resultado, los gerentes de producto (PM) tienen más oportunidades y son más importantes que nunca.

Sin embargo, a menudo todos se preguntan, desde el director de información hasta los técnicos de la mesa de ayuda: ¿qué hace exactamente un PM?

La respuesta tradicional es que un gerente de producto es el director ejecutivo de su producto. Como todos los clichés, este es a la vez verdadero y falso. Veamos si podemos separar la realidad de la ficción.

Por qué los PM no son CEO

Por un lado, esta comparación es engañosa. Primero, como director ejecutivo, supervisa a todos los empleados; en última instancia, todos trabajan para usted (o para los accionistas si su empresa cotiza en bolsa).

Por el contrario, como PM, muy pocas personas realmente le informan (o incluso están en su línea punteada en el organigrama). De hecho, pedir que sea de otra manera es una manera segura de quemar puentes, aislar usted mismo, y no hacer nada.

Como CEO, la gente (generalmente) te sigue porque eres el gran jefe. Por supuesto, es mejor escuchar a su personal y explicar su pensamiento, pero al final del día, usted establece las reglas. Y si alguien no los sigue, tiene el poder de mostrarles la puerta.

Este es el polo opuesto de cómo los PM ejercen nuestro oficio. En lugar de tirar de rango, ordenamos datos. Citamos grupos focales e informes de uso y estudios de casos y pruebas A/B y clasificación de tarjetas. Vivimos y morimos por análisis y métricas, no por anécdotas o manías.

¿Cómo se ve este principio en la práctica? Considere el momento en que Marissa Meyer, entonces jefa de producto en Google, ordenó 41 pruebas del color azul para ver cuál generó la mayor cantidad de clics. El enfoque de Meyer basado en los números primero y solo en los números puede ser extremo, pero incluso el principal diseñador de la compañía, quien dijo que este modus operandi lo llevó a renunciar, dijo que ” no podía culpar a Google por esta dependencia de los datos”.

Es más, observe lo que Meyer no hizo: no emitió órdenes. Emitió una solicitud de datos.

Sin embargo, ¿qué pasa si no tienes ningún dato? ¿O qué sucede si los datos que tiene no son claros o están incompletos? ¿O qué pasa si su contrapunto de ingeniería es simplemente obstinado?

Incluso entonces, un PM nunca apela a la autoridad . En estos casos, recurrimos a la confianza que hemos desarrollado con nuestros compañeros de trabajo. Sin nuestra tarjeta de visita de datos, la única tarjeta que nos queda son las relaciones que hemos construido.

Este respaldo funciona porque si un PM está haciendo su trabajo, todos los miembros del equipo saben que están incondicionalmente comprometidos con su éxito, sin necesidad de crédito. Después de todo, a diferencia de un CEO, un PM no tiene que preocuparse por el precio de las acciones de la empresa o si TechCrunch cubrió el último comunicado de prensa de la empresa. Las preocupaciones primera, segunda y tercera de un PM son el producto, el producto y el producto.

Por qué los PM son directores ejecutivos

Por otro lado, un PM comparte varios rasgos centrales con un CEO. Aquí está la primera: ambos son responsables básicamente de todo.

Específicamente, usted es responsable de los resultados . Sea cual sea el resultado, un ciclo de actualización se está estancando; los costos de adquisición de clientes están aumentando; Los clientes freemium no se están convirtiendo a los premium, tú eres el dueño.

Aunque otros pueden tener la culpa, el problema casi siempre involucra al producto. Y todo lo que involucre al producto, involucra al gerente de producto .

De hecho, dondequiera que surjan problemas, como una polilla a una llama, ahí es donde entra un PM. Puede que no seas miembro formalmente de otro equipo, pero su fracaso es tu fracaso. Como un director ejecutivo, su trabajo no se limita a un solo carril; tu trabajo es resolver problemas, sin importar la provincia.

Entonces, si el producto necesita más clientes, ofrece unirse a demostraciones de ventas. Si los clientes existentes presentan demasiados informes de errores, ofrece unirse a la reunión de ingeniería diaria. Es el destino de los PM y los CEO ser siempre los tapones.

Aquí hay otra forma de pensar en las similitudes entre PM y CEO: tanto para un PM como para un CEO, lo más importante que hace es tomar decisiones. El CEO decide la dirección de la empresa y el PM decide la dirección del producto. Por lo tanto, ambos otorgan una gran importancia a la recopilación de información.

De hecho, para tener éxito como director ejecutivo, debe estar excepcionalmente bien informado, no solo sobre su empresa e industria, sino también sobre la economía y las regulaciones. Lo mismo es cierto para un PM: para tener éxito, debe estar bien informado no solo sobre su producto, sino también sobre su pila tecnológica y la demografía de los clientes y los márgenes de beneficio. Después de todo, no puedes resolver un problema si no lo entiendes.

Piense en el paralelo de esta manera: no se debe consultar a un director general ni a un primer ministro si el sitio web de la empresa utiliza Java. Pero ambos deben mantenerse informados, para que puedan tener en cuenta las consideraciones generales que solo ellos pueden ver.

Mi toma

La cuestión de si un gerente de producto es un director ejecutivo de su producto es más que académica. La respuesta revela volúmenes sobre los silos de su organización, su compromiso con la colaboración y si empodera a aquellos cuya única misión es su éxito colectivo.

Claro, como director de productos, tengo prejuicios, pero mi prejuicio surge de más de 20 años de experiencia con una variedad de compañías de software. He trabajado para startups; He trabajado para el establecimiento. He dirigido departamentos de investigación y he escrito código.

Y si hay algo en común a lo largo de mi carrera, es esto: los mejores PM ofrecen lo mejor de ambos mundos. Su ingenio los hace principalmente, mientras que su desinterés los hace indispensables.

Y si esos rasgos suenan deseables, entonces se ha topado con un segundo hilo: la mejor capacitación para ser un director ejecutivo bien puede provenir de ser un gerente de producto.

Karl Rumelhart, CIO.com