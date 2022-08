SRE, UNAM y Huawei inauguraron Laboratorio de Inteligencia Artificial

La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Huawei Latinoamérica y el Caribe, inauguraron el Laboratorio de Inteligencia Artificial y Alta Tecnología en las instalaciones de la UNAM.

Además firmaron la Carta de Intención “Alianza para Promover el Desarrollo de Capacidades Digitales en México”, que se llevó a cabo en el marco del “Foro de Inteligencia Artificial: primeros resultados”, cuyo objetivo es apoyar e incentivar proyectos de innovación tecnológica, con énfasis en inteligencia artificial y que contribuyan a la solución de problemáticas sociales.

En la ceremonia, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, señaló que la carta de intención “va a permitir que tengamos más investigadoras, investigadores que puedan desarrollar circuitos, algoritmos, sistemas complejos de cálculo que nos permitan acelerar el paso […] si nosotros digitalizamos nuestra sociedad podríamos tener una cobertura financiera del 100 o 98 por ciento, con lo cual el potencial de crecimiento de la economía, pues sería muy superior”.

“El futuro de México no está en otro lugar que en eso: o desarrollamos patentes en innovación, desarrollo tecnológico y capacidad digital, o no vamos a pasar de 10 mil dólares per cápita en nuestro ingreso; ese es el imperativo categórico de México”, enfatizó.

En su intervención, el Rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, agradeció la generosidad de la empresa Huawei y los buenos oficios de la cancillería mexicana para contar con el Laboratorio. También subrayó el compromiso de la UNAM para sumarse de manera decidida a la generación de proyectos innovadores, por lo cual ha instalado infraestructura adecuada en los últimos años y ha creado la licenciatura en Ciencia de Datos, y planes de estudio enfocados en inteligencia artificial.

“Es un compromiso que tenemos que asumir con toda fortaleza”. Destacó que la generación de datos ha crecido vertiginosamente en los últimos años y se estima que el impacto económico de estos y de la inteligencia artificial en la economía global en 2030 será de alrededor 5.5 billones de dólares. En tanto, el uso de las computadoras ayudará a disminuir en cuatro por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero.

En tanto, el presidente regional de Huawei Latinoamérica Cao Jibin expresó que creen firmemente que la colaboración abierta conduce al éxito compartido, por ello agradeció ser parte de la Alianza. “Junto con la UNAM, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sostenible y todos los miembros, traeremos beneficios a México y a los mexicanos”.

Hizo un reconocimiento al liderazgo académico de la UNAM, referente en la informática y la investigación de sistemas, así como en sus capacidades técnicas para gestionar el Laboratorio de Inteligencia Artificial y Alta Tecnología, con el equipo donado por Huawei. La participación del gobierno federal es fundamental para crear un ambiente productivo que no deje a nadie atrás, precisó. “Trabajamos estrechamente con gobiernos, clientes y organizaciones sin fines de lucro para retribuir a México y a los mexicanos”.

Destacó que “Tecnologías digitales de última generación como computación en la nube, conectividad de quinta generación y especialmente la Inteligencia Artificial, están convergiendo rápidamente, sentando las bases para una economía digital en auge. Creará enormes oportunidades e impulsará el progreso social”. Por lo tanto, como un un líder global en Tecnologías de Información y Comunicaciones, Huawei quiere crear un impacto positivo con la tecnología y conocimientos.

Concluyó que Huawei está en camino de construir un mejor ecosistema de Inteligencia Artificial, contribuyendo para que nadie se quede atrás, y más personas pueden disfrutar de los beneficios de la tecnología. “Continuaremos en nuestro esfuerzo por llevar lo digital a cada persona, hogar y organización para un MÉXICO totalmente conectado e inteligente para todos los mexicanos”.