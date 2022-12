Talento mexicano en TI para satisfacer demandas globales: Jesús Manuel Suárez Montes, Head of IT Mexico and IT GDC Americas de Siemens Energy

CATEGORIA: Gestión Administrativa

PROYECTO: Global Delivery Center Americas.

OBJETIVO: Contratar a más de 40 especialistas en IT para atender servicios globales desde México.

DESCRIPCIÓN: La estrategia de Siemens Energy para el área de TI consistió en identificar tres países claves que pudieran cubrir la demanda de recursos tecnológicos necesarios y soportar los diferentes servicios globales y proyectos correspondientes a TI.

Entre estos tres países claves para el entorno global se seleccionó a México, localidad identificada como un buen semillero de talento, desde donde se están ampliando los esfuerzos para identificar al mejor personal necesario para reforzar las áreas TI, a fin de poder alcanzar el resto de los proyectos de expansión y digitalización de la compañía.

El reto consistía en encontrar talento para cubrir vacantes especializadas en diferentes áreas de tecnología, y poder cerrar contratos en un lapso no mayor a siete meses. Se inició con este proceso en marzo del 2022, recolectando la demanda de recursos a lo largo de los diferentes IT value centers (Infraestructura, Aplicaciones y Desarrollo, Funciones de Soporte, ente otros) y se inició el proceso de reclutamiento.

RESULTADOS/BENEFICIOS: Hasta el cierre de esta edición, la estrategia de Siemens Energy había permitido contratar a más de 40 profesionistas en TI especializados en diferentes tecnologías, plataformas y conocimientos para poder atender las necesidades globales.

“Más que cubrir vacantes en tiempos récords, se trata de encontrar a los mejores y garantizar su retención. El objetivo es seguir creciendo en los próximos meses para llegar a tener un equipo local de 75 especialistas internos que puedan brindar servicios globales desde México”, señaló Jesús Manuel Suárez, Head of IT Mexico and IT GDC Americas de Siemens Energy.