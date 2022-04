“Tareas triviales que consumen más tiempo” se relacionan con las áreas de TI y RRHH: estudio ServiceNow

Tres de cada 10 oficinistas mexicanos sienten que no están aprovechando su potencial, pues consideran que pierden el tiempo con “tareas de poca importancia”. Asimismo, 4 de cada 10 empleados disfrutarían más de su trabajo y serían más productivos si no tuvieran que hacer tantas tareas irrelevantes o repetitivas.

Esto se señala en el estudio The New World of Work, realizado en marzo pasado por la empresa ServiceNow, en el cual participaron 500 empleados de compañías grandes en el país, y que fue presentado en conferencia de prensa en línea por Noam Bizman, vicepresidente y General Manager de ServiceNow para Latinoamérica, y Mauricio García Cepeda, vicepresidente de ServiceNow para Hispanoamérica.

“Lidiar” con el equipo de TI, un problema recurrente

El consenso de los encuestados en el estudio consideró que las “tareas triviales que consumen más tiempo” para ellos están relacionadas con el área de Tecnologías de la Información (TI) y Recursos Humanos (RRHH).

Noam Bizman, vicepresidente y General Manager de ServiceNow para Latinoamérica.

Para ejemplificar lo anterior, los entrevistados calcularon que en promedio invierten 4.6 horas a la semana en “lidiar con el equipo de TI” para la resolución de problemas y 3.7 horas para encontrar la información adecuada sobre temas de RRHH. La situación, según opinaron los participantes, se hace más aguda por falta de disponibilidad 24/7 de ambos departamentos, así como la falta de proactividad al momento de dar seguimiento a las consultas de los empleados que acuden con algún problema, externó Bizman.

La Inteligencia Artificial podría ayudar, pero…

Aunque 8 de cada 10 trabajadores de oficina dijeron estar de acuerdo en que las tareas triviales son algo innato del espacio del trabajo y que nunca desaparecerán por completo, el 46% de los trabajadores se sienten más felices y productivos cuando disponen de soluciones para ayudarles en las tareas cotidianas que resultan ser monótonas, por lo cual esperan que el uso de la tecnología y de herramientas potenciadas por Inteligencia Artificial (IA) reduzcan al mínimo tales tareas en el futuro próximo.

Mauricio García Cepeda, vicepresidente de ServiceNow para Hispanoamérica.

Sin embargo, y de acuerdo con la información obtenida en el estudio de ServiceNow, la adopción de la Inteligencia Artificial en México es todavía escasa, ya que sólo el 18% de los oficinistas las utilizan actualmente. En un desglose más preciso: el 18% de los trabajadores han escuchado de ella, al 56% les resulta familiar y saben al menos un poco sobre IA, y únicamente un 18% la utiliza en su trabajo diario.

Los colaboradores que usan estas herramientas de IA en su trabajo cotidiano han percibido menos estrés, han ganado más tiempo libre, así como un seguimiento más preciso de los progresos de su labor, destacó García Cepeda.

El propósito del estudio, según los voceros de ServiceNow, fue identificar los puntos clave que cada empleado consideraba importantes para atender dentro del ámbito laboral, así como conocer las expectativas que tienen hacia sus compañías para hacer de su trabajo una mejor experiencia.

La muestra de entrevistados en México puso en evidencia que hacer un trabajo relevante y con alto significado es una de sus prioridades más importantes.

Otros hallazgos de la encuesta señalan que el 88% de los oficinistas consideró que su trabajo es trascendente, mientras que el 72% de ellos desea tener un trabajo que sea mucho más relevante y que los haga sentir “plenos”, profesionalmente hablando. Además, un 37% de los trabajadores participantes preferiría que su trabajo tuviera más impacto en lugar de una mayor remuneración económica.