Tecnologías que el cine predijo y luego se hicieron realidad

Corrían los años 70 y el cineasta George Lucas impactaba al mundo con el estreno de la que sería una de las películas más taquilleras de todos los tiempos: “La Guerra de las Galaxias”, una producción que marcó precedentes no sólo por la temática única de su trama (para ese entonces) y por los efectos especiales nunca vistos, sino también por mostrar avances tecnológicos como viajes por el espacio, prótesis inteligentes y proyecciones de hologramas.

Tiempo después, 45 años para ser exactos, lo que alguna vez parecía imposible de creer, ya es una realidad. A mediados del 2022 el icónico grupo sueco Abba volvió a los escenarios de manera holográfica para dar un concierto en la ciudad de Londres, donde más de tres mil fanáticos disfrutaron al compás del reconocido cuarteto, aun cuando ninguno de sus integrantes estaba presente físicamente en el lugar.

Pero la historia de los Skywalker no es la única que traspasó la magia del cine y que convive con nosotros. La llegada de nuevas tecnologías, como la Inteligencia Artificial (IA) y la red 5G, hacen posible que lo que alguna vez vimos en la pantalla hoy exista y revolucione la sociedad.

Teléfono móvil

Quizás uno de los dispositivos más utilizados por el hombre en la actualidad es el teléfono móvil. Ya sea para trabajar, comunicarse o pasar el rato, los celulares se han convertido en el objeto más indispensable para muchos. Lo que la mayoría no sabe, es que su invención surgió gracias a la famosa serie de televisión Star Trek (1966 – 1969).

Así lo confesó Martin Cooper, ingeniero electrónico e inventor estadounidense, considerado como el padre del celular, quien, según sus propias palabras, se inspiró en el personaje del capitán James T. Kirk.

Gadgets inteligentes

Para hacer posibles sus aventuras de viajar en el tiempo, en “Volver al Futuro” (1985), el personaje Marty Mcfly contaba con la ayuda de diferentes aparatos inteligentes como los sistemas biométricos para captar huellas dactilares, algo más que común hoy en día para actividades tan cotidianas como desbloquear el celular.

También, los lentes inteligentes tuvieron lugar en la aclamada saga, permitiendo que los protagonistas vieran televisión y se comunicaran entre ellos. En la actualidad, este es un producto que se puede adquirir fácilmente en numerosos retailers. Google fue uno de los pioneros, con sus gafas de realidad aumentada, y a ellos le siguieron marcas de todo tipo como Apple y Playstation, aunque ambas con funciones y públicos diferentes.

Automóviles sin conductores

Ya en la década de los 2000, la imaginación comenzó a ir un poco más allá. En el largometraje de acción y ciencia ficción distópica, “Yo Robot” (2004), el detective Del Spooner, interpretado por Will Smith, manejaba el espectacular Audi RSQ Concept, un automóvil de conducción automática, guiada por la voz del conductor, que fue fabricado especialmente por la compañía alemana para la película. Tesla ya comenzó a hacerlo realidad en la industria automotriz con el Autopilot, controvertido proyecto que busca alcanzar en un futuro no muy lejano, el Nivel 5 SAE (conducción autónoma total).

Similitudes más, similitudes menos, lo que queda claro es que la tecnología avanza a un ritmo tan veloz que ya ha sido capaz de revolucionar distintos aspectos de la vida como la salud, la economía, el medioambiente y la sociedad en general, evidencia que prueba que un futuro más automatizado y digitalizado es inminente. Seguramente la industria audiovisual siga anunciando nuevas e inesperadas tendencias, pero no es la única que puede sorprendernos. Nuestras soluciones no son producidas en Hollywood, pero el software no tiene límites y gracias a nuestro trabajo creamos historias y experiencias que nuestros clientes nunca imaginaron.

Melisa de Carlo, Head of Marketing & Communications de Baufest y Licenciada en Audiovisión y Magíster en Marketing Estratégico.