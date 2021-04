Televisa-Univision: maridaje para la competencia global en contenidos

En la última década, han tenido lugar diversas acciones estratégicas de empresas de creación y distribución de contenidos audiovisuales para fortalecer su alcance y huella de mercado a nivel global. Ello, a partir de la creciente competencia que se enfrenta en este mercado a partir de la concurrencia de una contabilidad ascendente de jugadores como empresas de medios, tecnológicas, proveedores de servicios de telecomunicaciones, hasta equipos y ligas deportivas.

Todo ello, con el objetivo de consolidar y dotar de contenido atractivo para las audiencias, en su conjunto o para uno o varios segmentos de mercado, por ejemplo, adultos, niños, aficionados deportivos, entre otros.

Fuente: The Competitive Intelligence Unit

Al respecto, la adquisición y consolidación de propiedad creativa de Marvel (2010), Lucasfilm (2012), 21st Century Fox y National Geographic (2019) por The Walt Disney Company, aquella de NBC Universal (2013), Dream Works (2016) y Sky Group Limited (2018) por Comcast, así como la incorporación de Time Warner (ahora Warner Media, 2018) a AT&T; constituyen ejemplos de la reconfiguración del ecosistema competitivo de contenidos y medios.

En días recientes, se ha incubado un nuevo competidor en el mercado global de contenidos audiovisuales. El maridaje de activos de Televisa y Univision implica la adición del músculo de productos creativos, infraestructura, capacidad tecnológica y financiera de dos grandes jugadores en la producción de contenidos de habla hispana.

Televisa-Univision, la nueva empresa que resulta de esta acción estratégica combinará una larga tradición y liderazgo histórico en la generación de contenidos que asciende a más de 300 mil horas y al catálogo más grande de propiedad creativa en idioma español.

Amerita destacar que adicionalmente se suman el músculo financiero y tecnológico de socios como Google, principal empresa de tecnología en el mundo, para el despliegue de desarrollos tecnológicos y The Raine Group, banco de inversión con especialización en este mismo giro.

Mercado potencial y esfuerzos multiplataforma

La instrumentación de esta acción estratégica derivará en el fortalecimiento de la posición, ya no local sino más bien internacional, de los jugadores involucrados, alineado a las estrategias observadas en el mercado global. Televisa es la primera empresa mexicana que ampliará el alcance de sus contenidos para llegar a un mercado potencial de 600 millones de hispanos, seis de cada 10 ubicados en México y Estados Unidos.

No obstante, y nuevamente en línea con sus pares globales como son Disney, Warner Media, NBC Universal, Viacom CBS, entre otros; el desarrollo y provisión de contenidos no sólo concentrarán acciones en una sola vía de entrega de contenidos al consumidor, sino que se incluye todos los canales disponibles de ambos jugadores, a saber: la televisión radiodifundida, restringida y digital y las plataformas de streaming por suscripción. Aunque se prevé el lanzamiento a principios de 2022 de una robustecida plataforma Over The Top (OTT, por sus siglas en inglés) con alcance internacional.

Ello en atención de que 10% de la población en países de habla hispana tan sólo accede/dispone de al menos una plataforma de streaming, mientras que en aquellos angloparlantes la razón asciende a 70%.



Adiciones frescas de inversión para la generación de contenido



Televisa será la principal accionista de esta nueva empresa con una participación accionaria de 45% y sus activos serán contribuidos a cambio de aproximadamente $4.8 mil millones de dólares, con sinergias en ventas y costos que ascienden entre $200 y $300 millones de dólares.

Destaca también que esta asociación implica la inyección de capital por $1,000 millones de dólares para la generación de contenido en un mercado en el que la creación de productos ‘originales’ se ha convertido en el nombre del juego.

Al mismo tiempo, se reunirá el talento y alineación creativa actual, pero también se busca sumar nuevos para el lanzamiento de nuevas producciones locales/nacionales para su entrega y acceso en mercados internacionales, oportunidad de escaparate y difusión de los productos de creadores de contenidos en español.

Fortalecimiento del negocio de contenidos



Esta jugada estratégica no modifica la estructura restante de Grupo Televisa, que evolucionó de ser una empresa de contenidos a ser un conglomerado de medios y servicios, es decir, sólo se enfoca al negocio de contenidos. Por lo que la operación y administración de las empresas de telecomunicaciones (izzi, Bestel, SKY y otras), PlayCity, Editorial, el Club de Fútbol América y otros negocios permanecen inalterados.

En lo que toca a la generación de contenido noticioso, informativo y cultural, será la familia Azcárraga la que continuará al mando de esta área estratégica. Ello con motivo de preservar la identidad y difusión de valores mexicanos en este tipo de contenidos, en cumplimiento con lo establecido por la Constitución para la prestación de servicios radiodifundidos.

Esta reunión de capacidades creativas, tecnológicas y financieras abona a la dinámica competitiva en el mercado de contenidos audiovisuales en el que una cantidad creciente de jugadores buscan atraer a las audiencias y posicionarse. Al respecto, Televisa-Univision cuentan con una larga trayectoria, pero su visión es convertirse en un jugador global de contenidos en español. He aquí su ventaja competitiva frente a otros jugadores, recién llegados y ya consolidados.

-Ernesto Piedras, The Competitive Intelligence Unit