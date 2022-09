Tim Cook pide mayor participación de mujeres en la industria tecnológica

Como es el caso con casi todas las empresas tecnológicas, los números se reducen aún más cuando se observa el liderazgo senior. De la lista actual en la página de perfiles ejecutivos de Apple, cinco de 18 son mujeres, eso es un 27,8%. Para su crédito, Cook no oculta estos problemas ni afirma que su empresa sea irreprochable. De hecho, durante la entrevista utilizó la palabra ‘nosotros’ a la hora de identificar quién necesita hacer cambios, y reconoce que su propia organización ha de hacerlo mejor. Y, por supuesto, sería contraproducente si se prohibiera a las figuras de la industria defender causas a menos que su propio historial fuera impecable.

En otras palabras, Apple no está exenta de problemas al respecto, aunque haya querido destacar su progreso. Está un poco por encima de la media en representación femenina, pero no mucho; mientras que la estadística global en el sector TI se estima en un 33% en 2022, la compañía de la manzana contaba con un 35% en 2021, según sus propias cifras.

El argumento de Cook se ve respaldado por numerosos casos en los que se han lanzado productos con errores que se detectan a posteriori . Como el notorio dispensador de jabón que no podía distinguir diferentes tonos de piel o el propio HealthKit de Apple, que se lanzó en 2014 sin rastreador de períodos menstruales.

En una entrevista con la BBC, el director general de Apple, Tim Cook, ha afirmado que “no hay excusas” para la carencia de mujeres en la industria tecnológica. “El efecto en la humanidad que puede tener la digitalización depende de que las mujeres estén presentes”, ha señalado. “Hay que poner diversos puntos de vista en la mesa de los que están trabajando o no llegaremos a grandes soluciones”.

Continue Reading