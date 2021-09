¿Todavía dudando si debe ofrecer a sus colaboradores la opción de trabajo híbrido?

A pesar de la resistencia de muchos empresarios de migrar permanentemente a un modelo de trabajo híbrido, la realidad es que lo tendrán que hacer eventualmente si quieren retener a sus colaboradores y atraer al mejor talento.

El trabajo híbrido es preferido por 8 de cada 10 trabajadores mexicanos. Lo preocupante para quienes aún están dudando es que 4 de cada 10 colaboradores mexicanos piensan en renunciar si su empresa no les ofrece esta opción. “Si este dato no genera una reacción de parte de los empresarios de nuestro país, no veo qué podría lograrlo”, aseveró Maya Dadoo, CEO de Worky, una plataforma integral de gestión de procesos de recursos humanos.

De acuerdo con esta dirigente, el trabajo híbrido es una desviación drástica del modelo de trabajo tradicional, y tiene muchas variaciones. Algunas empresas pueden permitir a todos los colaboradores la flexibilidad de trabajar algunos días en la oficina y otros de forma remota. Otras empresas pueden tener colaboradores que trabajen a tiempo completo de forma remota o en la oficina. Y otros podrían permitir una combinación de los dos.

Pero si los colaboradores aprecian el valor del trabajo híbrido, ¿qué impide que tantas empresas mexicanas avancen hacia el modelo híbrido?

Motivación, colaboración y cultura

Alrededor del mundo, la cultura empresarial es vital para los negocios, y en México no es la excepción. Hemos sido testigos como se ha visto afectada a partir de la pandemia y cómo los líderes empresariales han aumentado sus preocupaciones sobre ella y la lealtad; ya que pareciera estar deteriorándose desde que la gente ha estado fuera de la oficina. “¿Cómo puedes vivir tu cultura, cuando no estás inmerso en ella?”, pregunta el dueño de un negocio pequeño en la Ciudad de México.

¿Cuáles son sus principales preocupaciones respecto a los colaboradores de su empresa?

En este sentido, “es comprensible que muchos dueños de negocios quieran que la gente vuelva a la oficina trabajando en colaboración cercana”, explicó Dadoo. A su parecer, uno de los determinantes más importantes de la relación es la proximidad. “Las personas que más vemos y con las que interactuamos con frecuencia son las personas con las que tendemos a acercarnos más. Experimentamos los altibajos de la vida con ellos, sabemos lo que está pasando en su vida y podemos entender de dónde viene; todo esto tiende a generar empatía y conexión”, agregó.

Sin embargo, la proximidad tiene que ver con la percepción, advirtió, y la más poderosa es la percepción real: las personas que vemos y con las que hablamos cara a cara. Pero también podemos sentirnos cercanos, incluso cuando no nos vemos en persona. Este sentido de proximidad puede verse favorecido por la conexión virtual y los programas de comunicación proactivos. “Dado que existe una ventana de tiempo limitada para que todos trabajen juntos, y las conversaciones informales en la cafetería y en la fila para el café han desaparecido, los líderes empresariales y de recursos humanos deben ser intencionales sobre cómo presentan los servicios de Recursos Humanos, hacen anuncios y brindan comentarios. Una plataforma colaborativa que contribuye a la interacción en línea entre los miembros del equipo y recursos humanos puede marcar la diferencia”, señaló Dadoo.

Acerca del control y la supervisión

La cultura y las tradiciones mexicanas juegan un papel en la preferencia de los colaboradores por el trabajo en la oficina, y eso puede ser un factor en la resistencia al trabajo híbrido de algunos dueños de negocios. No obstante, Carlos Marina, COO y cofundador de Worky, tiene otro punto de vista: “En nuestra experiencia con cientos de empresas mexicanas medianas, la realidad es que muchas de éstas no han invertido en la tecnología necesaria para ejecutar una fuerza laboral híbrida”.

En un modelo en el que la oficina es la primera opción, las empresas tienen visibilidad de sus trabajadores desde las 9 a.m. hasta las 6 o 7 p.m. todos los días laborales. En un modelo de trabajo híbrido, los colaboradores naturalmente tienen más flexibilidad. Un estudio reciente realizado por Worky mostró que una de las principales preocupaciones de los dueños de negocios / empresarios es la supervisión en modelos híbridos.

Pensando en tus colaboradores, ¿cuáles son tus principales desafíos en la última mitad de 2021?

Fuente: Estudio Worky, julio 2021.

Con las herramientas adecuadas, según ambos directivos, las empresas pueden lograr un nivel aceptable de supervisión al tiempo que brindan a los colaboradores la flexibilidad y la autonomía que anhelan. Un lugar de trabajo conectado con una interfaz fácil de usar es la forma de lograr la supervisión, incluido el reloj y la comunicación centralizada, coincidieron.