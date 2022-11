Trabajadores-búmeran: profesionales que regresan a sus antiguos trabajos

¿Alguna vez has oído hablar de los trabajadores-búmeran? La carrera profesional, durante mucho tiempo, fue pensada como un camino lineal en el que el trabajador permanecía en la misma empresa durante muchos años hasta jubilarse (sin cambiar de área ni de empresa).​

Con el tiempo, cambiar de trabajo se volvió más común para los profesionales que buscaban oportunidades de crecimiento y nuevas direcciones. Hay numerosos ejemplos posibles que incluyen invertir en una nueva carrera, cambiar el área de especialización, cambiar de posición, entre otras posibilidades.​

A veces el cambio de empresa no funciona para el profesional. Puede sentirse decepcionado, no encajar en la nueva cultura o incluso darse cuenta de que el cambio no valió la pena por otras razones. Los despidos, incluso en el mejor de los casos, no eran muy diferentes a terminar una relación y el acto de regresar a la empresa que el trabajador dejó no era muy común.

Por eso es importante dejar siempre las puertas abiertas para una posible reconexión en el futuro. Con un mercado cada vez más competitivo, la recontratación de un extrabajador es interesante para las empresas. Estos profesionales ya han sido formados y conocen la empresa y la cultura desde dentro.

Según una encuesta de la empresa Robert Half, especializada en reclutamiento TI, realizada en Estados Unidos, el 62% de los profesionales consideraría volver a un trabajo anterior si la oferta cumple con las expectativas, y otro 12% dijo que regresaría de inmediato.

Qué hacer cuando un trabajador valioso deja la empresa

Nunca es fácil perder talento, pero la rotación es inevitable, especialmente si el mercado está en alza. Por lo tanto, es importante considerar “contrataciones bumerán” como una estrategia válida de dotación de personal.

Con ella es posible rescatar a buenos profesionales que tienen mucho que aportar a tu empresa. Esto aumenta el grupo de contrataciones potenciales para la empresa.

Cuando un miembro del equipo decide irse, ya sea por otro trabajo, jubilación, motivos personales, año sabático o de otro tipo, ten en cuenta los siguientes puntos.

“Hasta luego” no tiene que ser para siempre

Deja en claro al trabajador que se va que estarías feliz de volver a contratarlo. Puedes decir: “Te deseo lo mejor. Pero quiero que sepas que, si la oportunidad no funciona, me gustaría hablar contigo sobre la posibilidad de que vuelvas a trabajar aquí”.

Oferta para ser una referencia

Es importante fomentar una buena relación con el profesional que se fue de la empresa. Esto lo hace mantener una relación amistosa y cordial con sus antiguos compañeros y directivos. Aunque el profesional en cuestión no regrese a la empresa, se convertirá en una especie de embajador, ayudando a encontrar talento y difundiendo puestos cuando sea necesario.​ ​

Mantén contacto

Networking es la palabra clave. Participar en LinkedIn es fundamental y, a través de la red social, es posible estar al tanto de los próximos pasos de los exintegrantes del equipo y mantenerse en contacto con ellos. Contáctalos al menos dos veces al año (ya sea por correo electrónico o mensaje privado) y mantenlos actualizados sobre lo que está haciendo tu empresa actualmente.

Contratación-búmeran: regresé, ahora para quedarme

Si tienes un extrabajador que quiere volver a trabajar en tu empresa, no dudes en ponerte en contacto con el trabajador más reciente para ver por qué la relación no funcionó (como lo harías con cualquier otro candidato).

El proceso de contratación-bumerán puede requerir una entrevista formal y una incorporación, como lo harías con cualquier nueva contratación.

Incluso si el extrabajador solo ha estado fuera durante aproximadamente un año, es posible que muchas cosas hayan cambiado en tu organización desde que esa persona se fue. Esto incluye nuevos procesos, políticas, personas y objetivos.

Este profesional también puede necesitar formación especializada o upskilling si desde entonces se han implantado nuevas tecnologías.

Sé sincero con el equipo acerca de las decisiones de “contratación-búmeran”

Cuando planees reintegrar a un extrabajador, es importante informar a otros miembros del equipo para que no haya ruido innecesario.

Debes tener cuidado de que los trabajadores que han sido leales a tu empresa durante tanto tiempo no se molesten por el hecho de que la empresa esté tan emocionada de volver a contratar a alguien que se fue antes, especialmente si ha resultado en la acumulación de funciones para otros trabajadores.

Anima a tu equipo a compartir cualquier inquietud que puedan tener sobre una posible recontratación. Tómate el tiempo para explicar cómo es probable que traer a esta persona de regreso al equipo beneficie a la organización.

Además, si planeas volver a contratar a un trabajador con un salario más alto que antes, asegúrate de confirmar que todos en tu equipo estén recibiendo una compensación adecuada.

No a todos los profesionales les gustaría volver, pero algunos sí lo harían, especialmente si se sienten valorados. Así que no descartes utilizar la contratación-bumerán como estrategia válida de reclutamiento y selección. Puede ser una gran ventaja competitiva.

Tomado del blog Robert Half Talent Solutions.