Trabajos de desarrollador de ‘software’: cómo ser contratado ahora

A pesar de que los desarrolladores de ‘software’ siguen teniendo gran demanda, la combinación adecuada de habilidades es más importante que nunca. Esto es lo que buscan los ‘recruiters’ en este momento.

Para los desarrolladores de software, la adaptabilidad es la clave de una carrera exitosa. El mercado laboral de las TI cambia constantemente, ya sea debido a las tecnologías emergentes, a los factores económicos y ambientales o a una mezcla de los tres. En este sentido, los desarrolladores de software que se adaptan rápidamente a las demandas cambiantes del mercado laboral de las TI -por ejemplo, aprendiendo nuevas habilidades, obteniendo certificaciones o ajustando sus expectativas salariales- suelen obtener mejores resultados que los que no lo hacen. Algo que permanece inestable es que este perfil cuenta con una gran demanda en muchos sectores diferentes. Echemos un vistazo a lo que pueden esperar los desarrolladores en el mercado laboral en este momento.

Gran demanda

“El mercado de trabajo para los desarrolladores de software es realmente saludable en términos de demanda para aquellos con el conjunto de habilidades”, asegura Christy Schumann, vicepresidente senior de Operaciones de talento en Toptal. “A medida que las empresas y los consumidores siguen adoptando la tecnología para casi todo lo que hacemos, los desarrolladores y los aspirantes a desarrolladores tienen una gran oportunidad de prosperar“, continúa.

La empresa de contratación Robert Half caracteriza las tendencias de contratación de desarrolladores como todavía moderadas o bastante fuertes. “El mercado sigue siendo bastante competitivo y encontrar los mejores talentos sigue siendo un reto”, defiende Jason Deneu, director regional de la empresa. Los desarrolladores web front-end y back-end están muy solicitados, dice Deneu, al igual que los desarrolladores con experiencia en tecnologías relacionadas con la nube. “Los ingenieros de datos también siguen estando en la ‘zona caliente’ de las necesidades de contratación”. Estos roles, detalla, “mantienen las mejores perspectivas basadas en la retroalimentación de los clientes de cara a los próximos meses”.

Otro sitio web de empleo, ZipRecruiter, afirma que las ofertas de trabajo para desarrolladores alcanzaron su punto máximo en mayo de 2022 y han descendido desde entonces, pero siguen estando muy por encima de los niveles anteriores a la crisis. “Es probable que esto se deba a que el empleo en el sector tecnológico ha crecido desde la pandemia, impulsado por la creciente digitalización del trabajo, el ocio, la educación, el entretenimiento y el ejercicio”, afirma Julia Pollak, economista jefe de la firma. En julio de 2022, las habilidades de los desarrolladores más demandadas eran las de Java, la web y el desarrollo full-stack. “Lo mismo ocurría antes de la pandemia en 2020, y continuó hasta 2021 también”, dice Pollak. “Estas habilidades son y probablemente seguirán siendo muy demandadas, ya que son las más ampliamente aplicables a las corporaciones”.

Principales tecnologías y tendencias de contratación

Aunque Toptal está observando la congelación de la contratación en algunas de las principales empresas tecnológicas, la necesidad de una variedad de talento de desarrolladores sigue creciendo de forma constante, interviene Schuman. “El aumento de la adopción del trabajo a distancia y la popularidad del trabajo autónomo ofrecen a los desarrolladores la oportunidad de adquirir diversidad de experiencia y la oportunidad de trabajar en sus propios términos frente a la adhesión a un empleo más tradicional a tiempo completo”, afirma. Basándose en las tendencias de contratación, Toptal está encontrando que los desarrolladores que están familiarizados con la programación en React, JavaScript, Python, Node.js, y WordPress cuentan con una demanda particularmente alta. También hay una creciente necesidad de personas con experiencia en Vue y SQL.

No obstante, “los [profesionales] más demandados habitualmente son los que dominan múltiples habilidades tecnológicas“, dice Schumann. “La programación móvil como Android e iOS; las plataformas en la nube como AWS, Azure y Google Cloud Platform; y el software como Salesforce, Shopify y WordPress son habilidades contratables”. Pero, recalca, las personas que tienen habilidades y experiencia en más de una de estas áreas son muy buscadas.

Colaboración y comunicación

Toptal también está descubriendo que las habilidades sociales son imprescindibles para los clientes que contratan desarrolladores. “Contar con desarrolladores expertos en la colaboración en equipo, la gestión de los obstáculos y la capacidad de entender el caso de negocio para el proyecto en cuestión se ha convertido en algo muy valioso para nuestros clientes”, revela Schuman. El principal requisito en el sector tecnológico, después de las habilidades de software, es tener grandes habilidades de comunicación, dice Pollak. “No sólo es crucial para las tareas altamente técnicas, sino que también lo es para las operaciones empresariales en general”, afirma. “Si esta es un área de mejora, considere la posibilidad de tomar una clase de comunicación empresarial o explore muchos de los programas de educación continua que existen”.

Perspectiva sobre el mercado laboral TI

“El mercado laboral general para los desarrolladores ha sido y sigue siendo atractivo“, afirma Jason Moore, desarrollador full-stack en la empresa de software Aras. “Me abordan casi a diario en sitios como LinkedIn y por correo electrónico en relación con nuevas oportunidades de trabajo potenciales”, dice Moore. “Como tengo una serie de habilidades tanto técnicas como blandas que he desarrollado a lo largo de los años, puedo decir con confianza que mis habilidades siguen siendo demandadas, sobre todo porque continuamente aprendo y mejoro mis habilidades fundamentales de comunicación, análisis y tecnología”.

Entre las ofertas de trabajo que recibe Moore se encuentran las de puestos de desarrollo de alto nivel en diversos sectores. Las nuevas habilidades y capacidades que se requieren dependen del tipo de trabajo, dice Moore. “Algunos puestos, aunque no todos, requieren que seas más práctico en cuanto al código, astuto en cuanto a la arquitectura o que tengas experiencia como director de proyectos para ascender en esos rangos”, comenta. “Quizá el mayor cambio que he observado con respecto a hace 20 años es que no existe la figura del director técnico estratégico de personas. Los equipos funcionan de forma más ágil y sencilla. Tienes que ser capaz tanto de hacer el trabajo como de delegar el trabajo técnico adecuadamente si tu aspiración es la gestión”.

Ojo con la ciberseguridad y los devsecops

Robert Half no está viendo ningún cambio “radical” en el mercado de los desarrolladores, dice Deneu. “Pero ha habido un mayor interés por los puestos basados en la seguridad durante el año pasado y vemos que eso continúa”. Esto incluye la auditoría de TI y la ciberseguridad para la web, los sistemas internos y las redes. La atención que se está prestando a la ciberseguridad sólida conducirá sin duda a una mayor necesidad de personas que puedan desarrollar herramientas de este tipo, así como garantizar que otro software sea seguro antes de su lanzamiento. El auge del modelo devsecops, en el que la seguridad se incluye en todas las fases del ciclo de vida del desarrollo, es indicativo de la importancia que ha adquirido la seguridad en los procesos de desarrollo. Los desarrolladores de software de seguridad combinan los conocimientos técnicos de programación con los de desarrollo de productos y seguridad, y deben estar al día de las últimas amenazas y vulnerabilidades.

¿Cómo ser contratado?

Aunque los desarrolladores con experiencia no deberían tener problemas para conseguir buenos trabajos dada la demanda, hay medidas que los desarrolladores de software pueden tomar para ser aún más atractivos en el mercado y adaptarse a los continuos cambios. Una buena práctica es buscar constantemente oportunidades para actualizar las habilidades existentes o aprender habilidades completamente nuevas. Así dado el actual cambio a la nube, es una buena idea perfeccionar las habilidades relacionadas con los servicios y herramientas cloud. “La nube es un factor importante ahora y lo será en el futuro”, dice Deneu. “Cualquier desarrollador necesita tener un gran conocimiento de las tecnologías basadas en la nube para continuar con una transición sin problemas. No hay que tener miedo a pensar en términos de aprendizaje de tecnologías nuevas y emergentes. Sé proactivo en el autoaprendizaje”.

También es una buena idea actualizar tu currículum con la mayor regularidad posible. “Investiga las mejores prácticas para optimizar tu currículum y las formas de mostrar mejor tus trabajos”, aconseja Schumann. La mayoría de los empleadores utilizan sistemas de seguimiento de candidatos para analizar los currículos, dice Pollak. “Una plantilla sencilla funciona mejor para llamar la atención”, indica. “No hay necesidad de encabezados, columnas o cuadros de texto”. Además, especialmente para los puestos de desarrollador complejos, “asegúrate de ser lo más específico posible al enumerar cualquier formación o certificación que hayas recibido en tu currículum”, continúa Pollak. “Mientras que algunos pueden haber tomado sólo un curso técnico para adquirir una habilidad determinada, tú puedes tener años de experiencia. Considera la posibilidad de enumerar los años de experiencia vinculados a cada habilidad para destacar”.

También es importante mantener tus muestras de código y trabajos públicos actualizados a través de GitHub u otra plataforma de intercambio de código, “los posibles empleadores se fijan en el mismo”, avanza Deneu. El sector avanza a un ritmo tan rápido que los posibles empleadores quieren ver que los candidatos conocen los últimos avances en lenguajes y que tienen experiencia relevante y reciente. “Asiste o participa en conferencias o eventos específicos de tu campo para hacerte una idea de cómo se está transformando”, dice Schumann. “Aunque no todo lo que se expone en estos eventos llegará a materializarse, mostrará la dirección en la que se mueven las industrias y te ayudará a determinar la mejor manera de posicionarte para conseguir con éxito estas oportunidades”. Para destacar en posibles puestos de trabajo, dice Schumann, los desarrolladores deben articular claramente los problemas difíciles que han resuelto personalmente y el impacto. “Pero cíñete a los hechos y evita adornar en exceso, apoye sus logros en datos concretos”.

Por último, recomiendan centrarse en LinkedIn. “Piensa en tu perfil de LinkedIn como en tu tarjeta de visita, y pon tus datos de contacto más recientes y tus intereses“. “Si estás abierto a nuevas oportunidades, activa esa función en LinkedIn y sé específico sobre los tipos de oportunidades que buscas”, incluyendo si estás abierto a roles remotos o a la reubicación. Para desarrolladores como Moore, la clave del éxito es la capacidad de seguir aprendiendo y adaptándose. “Mi consejo para las personas que tratan de navegar por el campo de los desarrolladores, que cambia rápidamente, es mantener siempre la curiosidad por aprender, estar a la vanguardia -no “casarse” con una tecnología- y obtener las certificaciones que tienen sentido para la trayectoria profesional elegida”.

-Bob Violino, cio.com