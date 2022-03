Tres acciones para tomar decisiones basadas en el análisis de datos

Para Héctor Escamilla, representante de DigiMENTE, la toma de decisiones basada en datos no solamente tiene que sustentarse en la información que arroja el contexto interno de una empresa, sino también en los factores externos que afectan el entorno económico, político y social. Por ello, consideró que las organizaciones deben contar con un proceso que evite que la información falsa sea difundida en su equipo.

“Los datos se han convertido en una fuente de poder importante, no sólo para fines profesionales sino también para la toma de decisiones en diversos ámbitos de la vida económica, social y política (…) El análisis de datos nos permite comprender la información desde otra perspectiva sin necesidad de ser matemáticos”, señaló Brisa Correa, experta en Análisis de Datos.

Continue Reading