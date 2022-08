Tres ideas sorprendentes de los líderes de datos

Una nueva investigación descubre conexiones claras entre los datos en tiempo real, el crecimiento de los ingresos y la productividad de los desarrolladores.

Las empresas ganadoras toman datos, los procesan y los utilizan para brindar experiencias en el momento a los clientes. Starbucks, Netflix, The Home Depot y muchas otras organizaciones, grandes y pequeñas, han logrado un gran éxito basándose en este entendimiento. Pero, ¿cómo se ve ese éxito y cuáles son los desafíos que enfrentan las organizaciones que usan datos en tiempo real?

El estado de la carrera de datos 2022 es una nueva investigación basada en una encuesta a más de 500 líderes y profesionales de la tecnología en una variedad de industrias sobre sus estrategias de datos. La encuesta se desarrolló para explorar cómo las organizaciones usan datos en tiempo real, los datos que impulsan los casos de uso en el momento, como recomendaciones, personalización, inventario siempre actualizado y logística. Los resultados muestran que los datos en tiempo real dan sus frutos de formas muy importantes: un mayor crecimiento de los ingresos y una mayor productividad de los desarrolladores.

Echemos un vistazo más de cerca a tres hallazgos sorprendentes que surgieron en el informe.

Los datos en tiempo real impulsan el crecimiento de los ingresos

La velocidad lo es todo cuando se trata de mantenerse competitivo. Afortunadamente, la tecnología ha evolucionado hasta el punto en que puede satisfacer la necesidad de velocidad: ahora las empresas de todos los tamaños tienen la capacidad de crear arquitecturas de datos que pueden aprovechar los datos para experiencias de usuario potentes y en el momento.

Y, según los resultados de la encuesta, eso es exactamente lo que están haciendo, y están generando resultados reales con ello.

Al observar específicamente las respuestas de los principales usuarios de datos en tiempo real (organizaciones que se destacan en el aprovechamiento de datos para crear nuevos productos y flujos de ingresos), existe un fuerte enfoque estratégico en los datos en tiempo real. Más de la mitad de estas organizaciones (52%) afirma que su estrategia corporativa se centra en generar valor en toda la organización con datos en tiempo real.

De estas organizaciones, el 42% afirma que los datos en tiempo real tienen un “impacto transformador” en el crecimiento de los ingresos. Pero quizás aún más significativo es un hallazgo que se aplica a todas las organizaciones involucradas en la encuesta (no sólo a los líderes de datos); muestra una fuerte correlación entre la creación de una estrategia de datos en tiempo real y el crecimiento de los ingresos.

En general, el 71% de todos los encuestados está de acuerdo (completamente o algo) en que pueden vincular el crecimiento de sus ingresos directamente a los datos en tiempo real.

En otras palabras, un enfoque de toda la organización para aprovechar los datos en tiempo real es un camino comprobado para acelerar el crecimiento de los ingresos.

Para citar a Greg Sly , vicepresidente senior de infraestructura y servicios de plataforma de Verizon: “Los datos en tiempo real están en el aire. Si no tiene datos en tiempo real, está de regreso en 1985”.

La productividad de los desarrolladores mejora con el acceso a datos en tiempo real

Hay otra ventaja significativa que los datos en tiempo real brindan a las organizaciones que los convierten en una prioridad: ayudan a los desarrolladores, las personas responsables de crear experiencias instantáneas, a hacer mejor su trabajo.

Cuando se les preguntó cómo el uso de datos en tiempo real ha impactado el trabajo de los desarrolladores, la mayoría (66%) de las organizaciones enfocadas en datos en tiempo real están de acuerdo en que la productividad de los desarrolladores ha mejorado.

No debería sorprender que los desarrolladores sean los que tienen una relación más estrecha con los datos en tiempo real. El porcentaje más grande de todas las organizaciones (27%) estuvo de acuerdo en que los equipos de desarrolladores fueron los grupos que más trabajaron con datos en tiempo real (este porcentaje fue sólo un poco más alto, 32%, para las organizaciones que tienen datos en tiempo real como parte central de sus actividades).

Junto con el hallazgo de que los equipos de desarrolladores son los que más trabajan con datos en tiempo real, la importancia de garantizar que los desarrolladores tengan acceso rápido y listo a los datos en tiempo real se vuelve particularmente importante. Para estos equipos, se trata de la facilidad de construcción y el tiempo de comercialización. La complejidad y las tecnologías aisladas que plagan los estados de datos de muchas organizaciones pueden ser un perjuicio grave; los desarrolladores no deberían tener que lidiar con averiguar dónde residen los datos que necesitan o cómo acceder a ellos. Esto es particularmente importante a la luz de cómo los datos en tiempo real afectan la forma en que los desarrolladores realizan el trabajo.

Sin embargo, no se trata sólo de permitir el acceso a los datos. También se trata de reorientar la forma en que operan las organizaciones para que los desarrolladores sean más productivos.

En comparación con las organizaciones con compromisos menos agresivos con los datos en tiempo real, es más probable que aquellos que tienen una estrategia en toda la organización para crear valor con ellos:

Tener propietarios de productos claros (43% frente a 32%).

Tener la responsabilidad de la unidad de negocios de los datos (42% versus 30%).

Tener personal de línea de negocios, desarrolladores y científicos de datos que trabajen juntos en equipos multifuncionales (45% frente a 32%).

Este patrón organizacional alinea cada rol detrás de un objetivo general en el camino hacia la creación de valor: enviar una aplicación.



Hasta que se envíe una aplicación, todas las buenas ideas del mundo no afectarán la experiencia del cliente, ni el resultado final. Las organizaciones que se comprometen estratégicamente a crear valor con datos en tiempo real están realizando los cambios que centran la atención, alinean los incentivos e impulsan la priorización en torno al hecho de que todos se hundirán o nadarán juntos en función de la productividad de los desarrolladores.

Los desafíos de datos en tiempo real son organizacionales

En todas las organizaciones encuestadas en la encuesta, los tres principales desafíos que enfrentan cuando intentan aprovechar los datos en tiempo real son la complejidad, los costos y la accesibilidad (39%, 32% y 30%, respectivamente, los identificaron como sus principales obstáculos) .

Estos obstáculos se derivan en parte del hecho de que, con el tiempo, muchas empresas han invertido en una variedad de soluciones tecnológicas puntuales, lo que da como resultado que los datos estén bloqueados en una variedad de silos en toda la organización, lo que dificulta y, a menudo, hace que sea costoso para los desarrolladores acceder a los datos. necesitan construir aplicaciones.

Estos desafíos particulares, sin embargo, no son tan importantes para los líderes de datos. Y la razón por la cual tiene mucho que ver con el progreso que estas organizaciones han logrado en la construcción de arquitecturas de datos en tiempo real.

El problema principal para las organizaciones de datos en tiempo real más exitosas es la disponibilidad de las habilidades necesarias en sus unidades de negocios para aprovechar los datos en tiempo real. El mayor porcentaje (35%) identifica esto como su principal desafío.

Este hallazgo indica que los líderes de datos de seguimiento exitosos han brillado con sus arquitecturas de datos en tiempo real. Han creado la base tecnológica para aprovechar con éxito los datos en tiempo real y ahora están trabajando en el siguiente paso. Comprenden que el lugar adecuado para centrarse en la creación de productos de datos y los ingresos que generan no está en TI, sino dentro de las unidades de negocio.

Todo el mundo puede ser real

Los hallazgos en The State of the Data Race 2022 refuerzan el hecho de que el valor de las aplicaciones que usan datos para impulsar acciones inteligentes en tiempo real es tangible y medible en dólares y centavos. La tecnología está lista, esperando y abiertamente disponible para organizaciones de todos los tamaños. Algunos proveedores han trabajado en eliminar las barreras para movilizar datos en tiempo real al ofrecer una pila de datos abierta que permite a las empresas crear rápidamente las aplicaciones inteligentes y altamente escalables necesarias para ser un negocio basado en datos.

El compromiso, la imaginación y el impulso de una organización es todo lo que se necesita para unirse a las filas de las empresas que aprovechan los datos en tiempo real para el crecimiento de los ingresos y la productividad.

_____________

El autor de este artículo, Thomas Been, es director de Marketing en DataStax.