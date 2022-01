Tres tendencias marcarán al marketing móvil en 2022

El ecosistema de la publicidad móvil es sumamente competitivo, por ello Rocket Lab considera que es importante estar al tanto de las nuevas tendencias para desarrollar estrategias de growth marketing en aplicaciones móviles y así atraer a un mayor número de usuarios que le agreguen valor y una nueva oleada de ingresos.

Las apps móviles a nivel global alcanzarán los 258 mil millones de instalaciones en 2022, lo que significa un aumento de 45% en comparación con 2019.

Además, se prevé un crecimiento del gasto de los consumidores globales en las tiendas de aplicaciones que llegará a los 156 mil millones de dólares en 2022, es decir un 92% más que en 2017, según datos de App Annie.



Para 2022, los app marketers deberán lograr modelos de negocios que permitan mayor monetización mediante la adquisición y retención de usuarios. Por tal motivo, Rocket Lab, empresa de tecnología especializada en impulsar la adquisición exponencial de usuarios y su actividad en aplicaciones móviles, da a conocer las principales tendencias del growth marketing:



1) Los factores de privacidad afectarán el rendimiento de la publicidad en las apps: La privacidad en las apps es uno de esos aspectos que deben considerarse para poder cumplir con la normativa vigente sobre protección de datos y con las políticas de privacidad de Google y Apple (ATT), y así evitar que la aplicación sea eliminada de las tiendas de aplicaciones.



Por tal motivo, a partir de 2022 los especialistas deberán crear o reprogramar las aplicaciones móviles con filtros de seguridad y privacidad para informar a los usuarios sobre cómo se utilizarán sus datos, leyenda que deberá estar disponible de forma clara y visible dentro de la propia aplicación, con la finalidad de que los usuarios den su consentimiento para el uso y análisis de su información.



2) El marketing omnicanal es imprescindible: El marketing omnicanal consiste en integrar diversas estrategias y múltiples canales de comunicación dentro y fuera de la app con los que interactúan los usuarios. Un mayor número de canales de contacto, no sólo beneficiará a los usuarios sino que significa un mayor retorno de su inversión (ROI) para las aplicaciones móviles.



El marketing omnicanal garantiza que, sin importar dónde estén tus usuarios potenciales, ellos puedan conectar con tu marca y crear una experiencia positiva y fluida con la aplicación móvil. Por ende, los app marketers y desarrolladores pueden ofrecer experiencias omnicanal en áreas como la atención al cliente, donde será posible que los usuarios se comuniquen de manera más rápida y eficaz con la app y así resolver sus problemas o dudas.



Esto implica invertir en la capacidad técnica y humana para responder de manera inmediata. Una de estas soluciones son los chats en vivo, o con respuestas predeterminadas con el uso de inteligencia artificial.



3) El video ha demostrado ser un canal de marketing de gran potencial: El video es una excelente herramienta para los usuarios y las empresas. Por lo tanto, invertir en este formato es esencial para obtener los resultados deseados ya que 79% de los usuarios aseguran que han tomado la decisión de comprar o descargar una aplicación después de ver un video. Esto se debe a que un video muestra de manera más didáctica la capacidad, características y beneficios de una app.



El marketing de video es poderoso por varias razones, ya que nos permite demostrar y promover una app con mayor rapidez y claridad, creando una experiencia más enriquecedora.



En segundo lugar nos permite crear una conexión personal con los usuarios, la cual no debe ser subestimada, además podemos llegar a audiencias en distintos lugares como lo puede ser YouTube, donde el video logra mejorar nuestro engagement y permitirnos llegar a nuevas y mayores audiencias.



“Cada vez es más necesario recurrir al marketing móvil para hacer que los usuarios descarguen una aplicación. Por ello, estas tres tendencias le proporcionarán a los app marketers una visión valiosa de cómo atraer a nuevos y potenciales usuarios en el 2022. Es clave adoptar herramientas de servicio al cliente, aprovechar las redes sociales y la opinión de los consumidores para diseñar un producto que genere las menores barreras de entrada posible y que permita maximizar la retención de los usuarios para fidelizarlos y lograr el mayor Lifetime Value posible”, señaló Juan Echavarría Coll, CEO y cofundador de Rocket Lab.