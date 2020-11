Un 98% de las innovaciones en TI fracasan antes de su lanzamiento

Según una nueva investigación a cargo de Kaspersky, el 98% de los responsables de innovación en empresas latinoamericanas admite que sus proyectos de innovaciones TI fracasan a menudo antes de ser lanzados. De hecho, cerca de la mitad de estos proyectos ni siquiera pasan de la fase de desarrollo (48%).

La falta de cooperación con los departamentos de Seguridad Informática también incrementa la probabilidad de que un proyecto con innovaciones TI no llegue a lanzarse.

Los nuevos productos a menudo no tienen éxito. La consola de juegos Virtual Boy de Nintendo, que fue diseñada para incorporar RV, o el dispositivo de fitness Nike FuelBand son dos conocidos ejemplos. Asimismo, como demostró la experiencia de GE, una transformación de los procesos internos tampoco da siempre los resultados deseados.

Sin embargo, el fracaso de los proyectos de innovaciones TI ya lanzados públicamente es sólo la punta del iceberg. Según un estudio de Kaspersky, en el que se encuestó a 304 responsables de la toma de decisiones involucrados en la innovación, se considera que la etapa de desarrollo es la más difícil en todo el “ciclo de vida de la innovación”. Así lo confirma el hecho de que casi la mitad (48%) de los proyectos fallen en esa parte.

Para la mayoría de las empresas latinoamericanas, la razón principal del fracaso de la innovación es la falta de entendimiento de las necesidades del cliente con 26%.

Esto significa que tan importante es tener una idea brillante como contar con la capacidad de ejecución para transformarla en una solución rentable y viable. Una vez establecida la hoja de ruta, también vale la pena revisarla regularmente para mantenerse al día con la actividad de los competidores, las tendencias del mercado y las fluctuaciones de la industria.

La ciberseguridad no figura entre las principales razones por las que los proyectos fracasan. No obstante, existe la creencia compartida (el 82%) de que el hecho de no incluir al responsable de Seguridad de la Información (CISO) al principio del proceso, las empresas aumentan la probabilidad de que su innovación no tenga éxito.

Esto podría deberse a la incapacidad de adaptar los proyectos a las estrictas normas de ciberseguridad, ya que más de la mitad (40%) cree que la política de seguridad informática de su empresa frena la innovación.

«Las empresas no pueden sobrevivir sin innovación, pues para obtener una ventaja competitiva deben estar en continuo desarrollo, asumir riesgos, e incluso enfrentarse a algunos fracasos en el camino. Momentos críticos, como los que vivimos ahora, son excelentes oportunidades para probar innovaciones que tal vez no serían posibles en tiempos normales. Las compañías cuentan hoy con herramientas para asegurar que una tecnología o un producto emergente llegue a su lanzamiento de manera exitosa, y en este sentido, la ciberseguridad no debe ser otra barrera corporativa, sino parte integral del proyecto desde que este se concibe», asegura Claudio Martinelli, director general de Kaspersky en Latinoamérica.