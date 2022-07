Un directivo de AWS califica la estrategia de licencias de Microsoft de anticompetitiva

Matt Garman, vicepresidente sénior de ventas y marketing de AWS, se lanza contra la competencia en LinkedIn. Microsoft devuelve los ataques con varios consejos de sus representantes en Microsoft Inspire.

En un breve post en LinkedIn, Matt Garman, vicepresidente senior de ventas y marketing de AWS, ha calificado la estrategia de licencias de Microsoft de anticompetitiva y ha expresado su preocupación por su impacto en el mercado. Como prueba, Garman ha señalado un reciente artículo de Steve Weber en The Hill. En él, el autor del libro y profesor de la Universidad de California sostiene que Estados Unidos debería tomar medidas para apoyar la competencia en la nube y evitar un oligopolio.

En su artículo, Weber se refiere a la investigación antimonopolio iniciada por la UE contra Microsoft a principios de abril. Esto ya ha tenido un efecto inicial y podría ser un modelo para medidas similares en Estados Unidos.

De este modo, Garman pide un procedimiento antimonopolio contra Microsoft de forma indirecta, acusa directamente a la empresa de distorsionar la competencia y se queja también de que estas prácticas han quedado impunes durante años. En su opinión, Microsoft no está actuando en interés de sus clientes al negarse a permitirles ejecutar el software de Microsoft con un proveedor de nube de su elección; y las concesiones en Europa fueron un escaparate, ya que los cambios de Microsoft anunciados en mayo sólo mejoraron a los proveedores de allí que no eran verdaderos competidores y de los que la empresa no se sentía amenazada.

Justin Stenger, ejecutivo comercial Senior para ISV y Gaming en Microsoft, le pregunta a Garman en la discusión en LinkedIn, como contrapartida, qué tecnología desarrollada por Amazon permite a sus clientes correr en la nube de Microsoft. Hasta ahora, Garman no ha respondido a esta pregunta.

Aparentemente la represalia fue efectiva. El término de búsqueda “Amazon” en Azure Marketplace ofrece algunos resultados, pero se trata de opciones para utilizar Azure Active Directory para clientes de Amazon o de ofertas publicadas por terceros. Entre ellos se encuentra el “Amazon Linux 2” ofrecido por el proveedor de servicios Ntegral.

También hubo algunas respuestas más o menos directas a las acusaciones de Garman en la conferencia de socios Microsoft Inspire. Judson Althoff, vicepresidente ejecutivo y director Comercial de Microsoft, por ejemplo, señaló que en condiciones económicas difíciles no sería factible para muchos socios reunir una multitud de productos en un paquete completo para sus clientes. Es mucho más fácil y práctico confiar en paquetes integrados como los que ofrece Microsoft.

Microsoft se defiende de las acusaciones

El consejero delegado, Satya Nadella, también se burló de AWS, sin mencionar a la empresa por su nombre. Argumentó las ventajas de los costos. Por ejemplo, es hasta un 80% más barato ejecutar máquinas virtuales de Windows Server y SQL Server en Azure que “con el competidor más importante”. Cuando se utiliza el paquete completo de Microsoft 365, los clientes también pueden ahorrar hasta un 60% en comparación con una solución de parches de productos de la competencia, y con la plataforma de energía es de nuevo un 80% o más en el área de automatización de procesos de negocio en comparación con los competidores. Y Microsoft también refutó las críticas del directivo de Amazon Garman al anunciar en Inspire una cooperación con Oracle, un rival en el negocio de la nube, cuyas bases de datos también funcionarán en la nube Azure de Microsoft en el futuro.

Sin embargo, según los medios de comunicación, los socios estadounidenses han experimentado a menudo que las negociaciones de precios para las licencias de los productos de Microsoft que van a funcionar en la nube de AWS son difíciles. Redmond exige precios significativamente más altos que para operar en Microsoft Azure. Por lo tanto, una investigación antimonopolio podría establecer una agrupación inadmisible de ofertas en detrimento de los competidores. Sin embargo, no deja de ser una cierta ironía que Amazon, que a su vez está repetidamente en el punto de mira de las autoridades de la competencia, se ponga a trabajar en esto.

