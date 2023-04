Una iniciativa para expandir la inclusión financiera: Néstor F. Rodríguez Rico, IT & Change Innovation Director de Provident México

Categoría: “Transformación Digital”

PROYECTO: Providigital.

OBJETIVO: Digitalizar y optimizar los procesos de originación de crédito para reducir el tiempo de respuesta y el otorgamiento del préstamo a los clientes.

DESCRIPCIÓN: La industria del crédito en México compite en tres áreas principales: servicio, rapidez de respuesta y baja tasa de interés percibida. El cliente busca alternativas en los préstamos, flexibilidad y que se adapten a sus necesidades. “Desempeñamos un valioso papel en la sociedad al ayudar a los consumidores desatendidos para brindar productos y servicios financieros asequibles que satisfagan sus necesidades. Prestados de forma responsable y

sostenible, buscamos crear un mejor mundo a través de la inclusión financiera”, explicó Néstor Rodríguez, CIO de Provident México.

La estrategia que decidió adoptar esta compañía, denominada Providigital, se enfocó en automatizar los elementos clave del proceso de originación de créditos, para reducir el tiempo que les toma la evaluación y presentación de oferta (Time to Yes [TTY]), y el tiempo para entregar el préstamo (Time to Cash [TTC]).