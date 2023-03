Una nueva red social se cocina a fuego lento en el seno de Meta para competir con Twitter

La compañía ha confirmado que está trabajando en una nueva plataforma descentralizada en la que compartir mensajes de texto aprovechando la debilidad de la compañía que capitanea Elon Musk.

La deriva de Twitter es inescrutable, especialmente desde que el magnate estadounidense Elon Musk se hiciera con la compañía. Desde entonces, ésta ya no es lo que era, una de las redes sociales más sólidas de los últimos tiempos. A sabiendas de que Twitter no atraviesa su mejor momento después de rondas de despidos masivos, brechas de seguridad, escándalos y controvertidas decisiones, Meta ha movido ficha. La empresa matriz de Facebook, Instagram y Whatsapp está cocinando a fuego lento una nueva red social aprovechando la hendidura en el nicho de mercado que lideraba hasta la fecha Twitter. Así, aunque el proyecto está todavía en una fase muy inicial y no tiene fecha de presentación, fuentes corporativas han confirmado a Platformer este nuevo paso al frente.

“Estamos explorando una red social autónoma descentralizada para compartir textos. Creemos que hay una oportunidad para un espacio separado en el que los creadores de contenidos y el público puedan compartir novedades sobre sus intereses”, ha asegurado un portavoz de la compañía a Platformer. Se parecería, pues, a Twitter, aunque su funcionamiento se asemejaría más a Mastodon, la firma impulsada en 2016 por Eugen Rochko. En este sentido, tal y como se ha podido saber, el nuevo proyecto sería capitaneado por Adam Mosseri, el máximo responsable de Instagram. Y es que la intención de Meta pasa por que los usuarios puedan entrar en la nueva red social con las credenciales de Instagram, según las mismas fuentes.

Una estrategia definida

La nueva apuesta de Meta resulta, a ojos críticos y expertos, cuanto menos llamativa. El que fuera cofundador de Twitter, Jack Dorsey, ya venía tiempo advirtiendo de que esta era la senda por la que transitar. Estos modelos, que hasta el momento no se han sabido rentabilizar, permiten que los administradores de cada servidor puedan definir sus propias normas de moderación de contenidos, a diferencia de lo que sucede con las redes sociales centralizadas [Twitter, Facebook o Instagram]. Además, esto descargaría de responsabilidad a Meta. También logran una completa interoperabilidad, algo que exigirán las autoridades europeas a partir del próximo año.

Partiendo de este escenario cabe destacar que la confección de una plataforma similar a Twitter permitiría a Meta aprovechar el caos actual en la empresa dirigida por Elon Musk, donde la reducción de costos ha sido rampante. Twitter ha estado luchando por mantener su base publicitaria desde que Musk se hizo cargo de la plataforma a finales del pasado año. No obstante, las empresas han reducido sus gastos tras la decisión de Twitter de restaurar las cuentas suspendidas y publicar una nueva verificación de cuenta de pago que dio lugar a que los estafadores se hicieran pasar por diversas empresas.

Asimismo merece la pena destacar que los planes de Meta llegan en un momento en el que su plataforma más grande, Facebook, lucha por atraer la atención de una audiencia más joven, mientras que sus enormes inversiones en el metaverso muestran pocas señales de dar sus frutos, al menos a corto plazo. Por otra parte, su aplicación para compartir fotografías y vídeos, Instagram, también enfrenta una dura competencia a medida que los creadores de contenido e influencers abandonan la plataforma por Tik Tok.

-IDG.es