Ante la necesidad inminente de mitigar riesgos por el delito de usurpación de identidad y fraude, el uso de la validación facial con prueba de vida para la identificación de personas está ganando aceptación por sus niveles de precisión y su rapidez.

IQSEC, compañía mexicana con más de catorce años de experiencia en ciberseguridad e identidad digital, dio a conocer su solución de Validación Facial con Prueba de Vida ante el Instituto Nacional Electoral con total cumplimiento a los requisitos del Instituto, lo cual brinda certeza a las organizaciones para que pueden incorporar la solución en sus procesos de validación facial, para combatir de manera efectiva el delito de usurpación de identidad en la contratación productos y prestación de servicios a través de canales digitales.

La solución de IQSEC, Validación Facial con Prueba de Vida ante el INE proporciona seguridad a procesos y trámites no presenciales en iniciativa pública y privada, con el uso de componentes certificados por iBETA conforme a la norma ISO/IEC 30107-3:2017 Information technology — Biometric presentation attack detection, a efecto de determinar si una muestra biométrica está siendo capturada de una persona con vida, presente en el punto de captura.

“Nuestro servicio de Validación de Identidad, en el cual somos expertos, permite corroborar la identidad de los titulares y usuarios de un proceso, trámite y/o servicio, contra el Instituto Nacional Electoral (INE), a través de datos biométricos como huella dactilar y rostro”, señaló Israel Quiroz, CEO de IQSEC.

Las medidas tomadas para el manejo del COVID-19 a nivel mundial han obligado al uso de canales digitales para la contratación de productos y la prestación de servicios de forma no presencial, por lo que la disminución del riesgo del delito de usurpación de identidad es una necesidad imperante.

En el año 2020, según datos del Banco de México y firmas financieras, México ocupó el octavo lugar en este delito a nivel mundial y el segundo sitio en América Latina. “Con nuestra solución de Validación Facial con Prueba de Vida, apoyamos a sectores como el financiero, telecomunicaciones, gobierno y transporte, entre otros, en sus trámites y transacciones no presenciales que requieran validez de identidad jurídica y mercantil de forma remota, reduciendo las pérdidas financieras, operativas y reputacionales derivadas del delito de usurpación de identidad”, mencionó Israel Quiroz.

Basta recordar que IQSEC es la empresa que implementó la infraestructura central tecnológica con la que actualmente el INE brinda el servicio de verificación de información contra la credencial para votar, a fin de que las instituciones bancarias puedan comprobar la identidad de la persona, incluyendo la huella dactilar, desde el Padrón Nacional de Electores, sin vulnerar la base de datos ni la información personal de la ciudadanía.

La entidad Custom and Borders Patrol de los Estados Unidos indicó que el proceso de comparación facial solo toma unos segundos y tiene una precisión de más del 98%; y es por esta razón que esta tecnología ya está siendo ampliamente desplegada en los aeropuertos de aquel país para controlar la entrada y salida de personas. “IQSEC incorpora tecnología de validación biométrica facial con tasas de precisión por arriba del 98%, además con prueba de vida a través de la cámara de un dispositivo móvil”, indicó Israel Quiroz, CEO de IQSEC.

¿En qué consiste este proceso creado por IQSEC?

Primeramente, es necesario determinar que los rasgos biométricos faciales tomados, por ejemplo, desde la cámara de un celular, provienen de una persona viva y físicamente presente. Posteriormente, es necesario comparar estos rasgos biométricos contra una base de datos confiable y así determinar con veracidad la identidad de la persona. Por último, pero no por eso menos importante, es la protección y privacidad de los datos personales involucrados en la validación facial desde el inicio hasta el fin del proceso, a fin de dar certeza razonable de que no serán usados de manera no autorizada y para propósitos distintos para los cuales han sido recabados y procesados.

El uso de datos biométricos faciales implica el uso de tecnologías certificadas para disminuir el riesgo de la suplantación de identidad, la protección de la base de datos biométricos y los lineamentos en materia de protección de datos personales para su uso de acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes en México.