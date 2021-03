WiFi 6, 5G o 5G privado: ¿cuál requiere su organización?

Uno de los grandes debates en el ámbito de las redes ha sido si utilizar la conectividad por cable —que aporta velocidad-— o la inalámbrica —que ofrece movilidad—. Las versiones recientes de WiFi ofrecen velocidades comparables a las del cableado, lo que elimina este debate. Las conexiones por cable siguen siendo más rápidas, pero para la mayoría de las aplicaciones de los usuarios, incluido el vídeo, no hay diferencia de experiencia. De cara al futuro, la próxima generación de conexiones inalámbricas estará muy por encima de 1 Gbps, por lo que es evidente que hay que utilizarlas.

La siguiente gran decisión: ¿qué tipo de tecnología inalámbrica?

En el pasado, sólo había una opción: el WiFi. Ahora hay otra opción que entra en juego, y es el 5G. No el 5G como el que se lleva conectado al teléfono móvil, sino el 5G privado que se utiliza en los entornos empresariales.

Los recientes avances en el Servicio de Radio de Banda Ancha para Ciudadanos (CBRS) han hecho realidad el uso del 5G, lo que permitiría a las empresas llevar los servicios 5G a los edificios. Simultáneamente, el WiFi ha dado un gran paso evolutivo con el WiFi 6, que presenta importantes mejoras respecto al WiFi 5 que lo hacen más fiable.

Esto crea un debate sobre cuál debe ser la próxima generación inalámbrica de una organización. No hay una respuesta correcta, pero es importante que los ingenieros de redes entiendan los pros y los contras de cada solución y cómo podrían utilizarse.

WiFi 6

WiFi 6 es una tecnología madura e incluye productos de algunos proveedores de redes con fuerte presencia en el mercado. Gartner incluye a dieciocho de ellos en su Cuadrante Mágico más reciente, y cuatro (Extreme, Juniper, Cisco y HPE Aruba) están clasificados como líderes. WiFi 6 supuso un enorme salto adelante respecto a su predecesor al añadir características del mundo celular, como OFDMA y MU-MIMO, para mejorar la calidad del espectro.

La realidad es que, aunque son mejoras notables, no resuelven un problema fundamental: el WiFi depende de un espectro compartido y sin licencia, lo que lo hace susceptible a las interferencias y a la saturación del ancho de banda. Por eso, por muy bueno que haya sido el estudio del emplazamiento o por muy cuidadoso que sea el plan arquitectónico, siempre habrá problemas en entornos exigentes. WiFi 6 no resolverá el problema habitual de trabajar en una red WiFi cuando de repente todo deja de funcionar bien. Esto no ocurrirá tan a menudo con WiFi 6, pero seguirá ocurriendo.

La principal ventaja de WiFi es su bajo costo, sobre todo en el lado del cliente, donde las portátiles con WiFi pueden costar tan sólo un par de cientos de dólares. Además, muchos dispositivos IoT son compatibles con WiFi 6.

WiFi 6 debería seguir siendo la red inalámbrica preferida para las aplicaciones que no son de misión crítica porque es casi omnipresente, pero su naturaleza impredecible hace que los profesionales de TI deban seguir siendo cautos a la hora de utilizarla en áreas críticas como la fabricación, la logística/almacenamiento o la salud.

5G como servicio

Las organizaciones pueden comprar la 5G a proveedores de servicios como ellos y hacer que les lleven el servicio al edificio. Esta es, sin duda, la forma más sencilla de hacerlo, pero abre la puerta a una serie de problemas.

Uno de ellos es el área de cobertura. Ningún proveedor de servicios ofrece 5G en todas partes, lo que significa que una organización ampliamente distribuida probablemente tendría que contratar a más de un proveedor para obtener toda la cobertura que necesita.

Un problema mayor es la propiedad de los datos. Cuando el 5G se adquiere como servicio de telecomunicaciones, los datos pasan por la red del proveedor de servicios hasta su núcleo y luego se dirigen a Internet de vuelta al cliente. Esto contrasta con las redes locales de las empresas, en las que todos los datos se conservan localmente y pueden ser escaneados, analizados y almacenados por la empresa. Así, un local de eventos que pudiera recoger y analizar datos de su red si ésta es propiedad del propio local, perdería esos datos si se enrutan a través de la red de un proveedor de servicios.

Una última preocupación al seguir este camino es el servicio al cliente que se puede esperar de este grupo de proveedores. Imagínese que uno de ellos proporciona la red 5G de los equipos de su fábrica y la red se cae, paralizando la línea de producción. ¿Se sentiría seguro de que lo arreglarían con la suficiente rapidez? Dada la naturaleza crítica de la tecnología inalámbrica para las empresas, un mal servicio al cliente no es algo con lo que se pueda jugar.

Construya su propia red con los equipos 5G de las operadoras

Todas las redes 5G de las operadoras están construidas con equipos fabricados por un grupo claro de proveedores. Gartner ha publicado recientemente un Cuadrante Mágico para los proveedores de infraestructura de red 5G, específicamente para los proveedores de servicios de comunicación. Los tres en el cuadrante de líderes son Ericsson, Nokia y Huawei, con ZTE muy cerca en la parte superior derecha. Estos proveedores pueden tener sentido para las grandes empresas que tienen redes tan grandes como algunos pequeños operadores de telefonía móvil, pero para el 99% del mundo no son una opción viable.

Si bien la ventaja de utilizar uno de los proveedores de grado de operador es que su tecnología está probada y comprobada, las desventajas son significativas. Sus equipos fueron diseñados para redes de proveedores a gran escala, no para empresas. Utilizarlos sería como desplegar routers centrales de grado de operador para construir una WAN corporativa; podría hacerse, pero es una exageración total.

Además, el nivel de complejidad de los equipos 5G de calidad de operador es considerable, hasta el punto de que muchos proveedores de servicios acaban contratando servicios profesionales para poner en marcha los equipos. Y algunos operadores subcontratan todas las operaciones de la red debido a su complejidad. Por ejemplo, Verizon firmó recientemente un acuerdo de externalización de 700 millones de dólares con Infosys. Vodafone adoptó recientemente un enfoque similar al externalizar su construcción y operaciones 5G a EDS e IBM.

Infraestructura 5G de clase empresarial

Recientemente han aparecido equipos 5G diseñados para que las empresas los desplieguen y gestionen con la facilidad del wifi. Por ejemplo, la startup Celona ofrece una solución de este tipo que HPE Aruba está revendiendo. A medida que pase el tiempo, es probable que otros proveedores de WiFi de la corriente principal construyan o compren su camino hacia el 5G de clase empresarial.

La ventaja de esta opción es que proporciona la calidad y fiabilidad de la 5G y permite al equipo de ingeniería de redes desplegarla, gestionarla y operarla como si fuera WiFi. El inconveniente es el costo de los clientes 5G. Mientras que una portátil de gama baja compatible con WiFi cuesta apenas unos cientos de dólares, una portátil de bajo precio compatible con 5G cuesta más de 1,500 dólares.

Buenos casos de uso del 5G

Aunque el costo del 5G privado lo hace demasiado caro para desplegarlo en todas partes, es una excelente opción para entornos de misión crítica en los que actualmente no se utiliza el WiFi. Los hospitales que quieran conectar equipos médicos y no preocuparse por la inestabilidad del WiFi deberían considerarlo. Las organizaciones de fabricación que han evitado el WiFi hasta ahora deberían considerar el 5G privado para eliminar la necesidad de actualizar continuamente el cableado.

El despliegue inalámbrico óptimo sería una mezcla de WiFi 6 para trabajadores en general sin necesidad de un ancho de banda de red altamente fiable y usuarios invitados. A esto habría que añadirle un 5G privado de clase empresarial para los entornos más exigentes. Esto permite a las organizaciones aprovechar los puntos fuertes de ambos, pero también gastar el presupuesto de forma inteligente. Con el tiempo, es probable que el costO del 5G privado se reduzca y, a medida que esto ocurra, las empresas pueden considerar la posibilidad de ampliar su huella de 5G y desplazar algunas o todas sus redes WiFi en sus entornos críticos. Pero, por ahora, lo más sensato es utilizar ambas.

-IDG.es